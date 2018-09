Se juega la 3ª fecha del Torneo Oficial 2018

Este noche se jugará en forma completa la tercera fecha del Torneo Oficial 2018 de las dos categorías de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes. En la máxima categoría Juventus y Alvear expondrán su invicto, mientras que en el ascenso Independiente y Sportivo buscarán seguir punteros.

El Torneo Oficial 2018 de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC), tendrá continuidad esta noche, con la disputa en forma completa de la tercera fecha en la Primera División "A", donde Juventus y Alvear van a defender sus invictos en el certamen. Mientras que la categoría de ascenso Independiente y Sportivo también buscarán seguir siendo punteros.



En la cancha de Hércules se jugarán los duelos destacados de la tercera fecha, donde al primer turno, uno de los líderes Juventus se medirá contra Pingüinos. El "granate" esta invicto, mientras que el elenco de la banda negra no ha ganado en lo que va del certamen. Al segundo turno, el dueño de casa, Hércules recibirá al otro puntero Alvear, en lo que se presenta como el encuentro sobresaliente de la jornada.



Por otra parte, en la nueva cancha de Colón, el local recibirá desde las 22:45 hs a Regatas Corrientes, que cayó en los dos partidos que jugó. En tanto que en la cancha de El Tala, desde las 21 hs San Martín chocará ante Córdoba, en un atrayente enfrentamiento entre dos equipos que buscan pelear bien arriba, y que necesitan el triunfo para seguir cerca de los punteros.



En el ascenso, uno de los líderes, Independiente, visitará desde las 21:30 hs a Frondizi, en un duelo complicado para el "rojo" que es una de las revelaciones del Torneo Oficial. Mientras que el otro puntero e invicto, Sportivo Corrientes visitará en el "Coliseo Verde" a El Tala, en el partido más destacado de la tercera jornada. Además en cancha de Colón desde las 21 hs Unión Arroyito se medirá con Malvinas 1536 Viviendas.



Programa de partidos:

Hoy:

Cancha de Hércules:

21:00 Juventus vs Pingüinos

22:45 Hércules vs Alvear

Cancha de Colón:

21:00 1536 Viviendas vs Arroyito

22:45 Colón vs Regatas

Cancha de Frondizi:

21:30 Independiente vs Frondizi

Cancha de El Tala:

21:00 San Martín vs Córdoba

21:45 El Tala vs Sportivo

Posiciones:

Primera "A":

Alvear 4 pts (2-0)

Juventus 4 pts (2-0)

San Martín 3 pts (1-1)

Hércules 3 pts (1-1)

Córdoba 3 pts (1-1)

Colón 3 pts (1-1)

Regatas 2 pts (0-2)

Pingüinos 2 pts (0-2)

Primera "B":

Independiente 4 pts (2-0)

Sportivo 4 pts (2-0)

Arroyito 3 pts (1-1)

El Tala 3 pts (1-1)

Frondizi 2 pts (0-2)

1536 Viviendas 2 pts (2-0)



