"Nuestros objetivos son altos, el equipo se siente confiado"

Regatas Corrientes continúa acondicionándose de cara al torneo Súper 20, primer certamen de temporada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El escolta Juan Pablo Arengo afirmó "nuestros objetivos son altos porque tenemos buenos nombres y equipo para poder llegar lo más alto posible. Vamos a ir por todo porque el equipo se siente confiado".

Con un entrenador nuevo (Lucas Victoriano) y con un plantel prácticamente distinto al de la temporada anterior, el Fantasma intentará clasificarse a la Liga Sudamericana, según señaló el escolta Juan Pablo “Potrillo” Arengo, quien volverá a ser una de las ficha U-23 de los correntinos. Juan Pablo Arengo contó que la “pretemporada es exigente, nos estamos acoplando a la idea de este nuevo cuerpo técnico, estamos entrenando todos los días en doble turno, haciendo mucho físico, porque hay que estar al alcance de la liga que es larga. Ahora estamos haciendo un poco más de básquet porque hay que ir conociéndonos y tener una idea de juego. Nos estamos soltando cada vez más. La preparación es lo más importante de todo. La pretemporada es clave, hay que estar bien físicamente”.



A la hora de hablar sobre este Regatas, las metas y el Súper 20, “Potrillo” le dijo a Ktu Sports (programa que se transmite por kturadio.com.ar) que “tenemos buenos jugadores, hay que trabajar a partir de la defensa, tener una buena intensidad. Nuestros objetivos son altos porque tenemos buenos nombres y equipo para poder llegar lo más alto posible. En el Súper 20 podemos llegar tranquilamente a la final”. “Hay que dar todo en cualquier partido, no importa el torneo. Ojalá tengamos un buen inicio y la gente apoye y se sienta identificada. El Súper 20 es muy importante porque se clasifica a la Liga Sudamericana. Vamos a ir por todo porque el equipo se siente confiado, es un buen grupo”, indicó el escolta correntino de 22 años.



“Si todos tiran para un mismo lado nos va a ir bien”, tiró el nacido un 5 de junio y agregó que “siempre va a haber dificultades, pero el equipo tiene que absolver eso e ir para adelante como nos enseñó Piccato (Gabriel). No hay que quedarse con lo pasado. Hay que estar firme de la cabeza porque es lo más importante en el profesionalismo. Y la Liga es muy larga y difícil, pero si el equipo está firme y se apoya el uno con el otro va a ser mucho más fácil el torneo”.



Arengo, quien confesó que “es un placer jugar una vez más en Regatas”, insistió al decir que “vamos a ir por todo porque queremos clasificar a la Liga Sudamericana”. Regatas visitará el viernes a Quimsa de Santiago del Estero y el sábado a Olímpico de La Banda, en lo que será sus dos primeros juegos amistosos. Al respecto, Juan Pablo dijo que “la idea de esos amistosos es ver que hay que corregir, Van a ser unas buenas pruebas y estoy seguro que vamos a estar a la altura de las circunstancia”.



El "remero" debutará el próximo martes 25 como local y ante la Unión de Formosa, que según Arengo “se armó bien”. “Vamos a hacer lo posible para llegar de la mejor manera al inicio del Super 20”, añadió. Potrillo será nuevamente suplente, nada más y nada menos, que de Paolo Quinteros, quien “es un tremendo profesional, ganó demasiadas cosas y contar con él es muy bueno”, dijo Arengo, y amplió “aprendí mucho de él, en los movimientos, en otras cosas y cada años se apre3nde más. Es un crack como jugador, su historia lo respalda. Es muy buena persona, si te equivocas te aconseja y eso está bueno”.



En las prácticas, cuando se defienden el uno al otro, “más le pego yo que él a mi”, contó entre risas el escolta correntino. “Hay confianza y trato de defenderlo duro como en un partido, porque si no en un juego oficial se complica más. Nos ayudamos mutuamente”, estimó Arengo. Sobre su nuevo DT señaló que “fue jugador y entiende todo. Ahora hay que acoplarse a esta idea que es un poco más rápida que al del torneo pasado. Vamos a trabajar para dejar lo más arriba posible al club”.



FICHA EXTRENJERA Y LOS OTROS CORRENTINOS



Hace unas temporadas, la LNB no tiene límites para contratar jugadores foráneos. Sobre ello, Arengo dio su opinión: “No tener límites de fichas extranjeras te perjudica. Porque traen foráneos muchos más baratos que un nacional. Cuando un equipo no quiere pelear arriba y solo jugar para permanecer en la LNB trae jugadores barato. Para mi es feo que no haya límites.



Para cerrar, Potrillo habló sobre los otros dos cuadros de Corrientes en la elite del baloncesto argentino. “Comunicaciones se armó muy bien, tiene nacionales muy buenos, con experiencia y son duros en su estadio. Es un equipo interesante y tiene un entrenador que es muy reconocido como lo Ariel Rearte, quien fue uno de los que más me impulsó para ser jugador de básquet. Estoy contento por él”. “San Martín es una plantilla más joven, pero tiene jugadores buenos y muy buenos extranjeros. Tiene un gran plantel para luchar arriba”, evaluó el jugador y cerró eligiendo los tres elencos que mejores se armaron: “San Lorenzo, Quimsa e Instituto”.



