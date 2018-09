Regatas viaja a Santiago para jugar dos amistosos

Cerrando su cuarta semana de pretemporada, el plantel de Regatas Corrientes viajará a Santiago del Estero en los primeros minutos de este viernes para afrontar sus dos primeros partidos amistosos de cara al inicio del Súper 20.

El equipo del Club de Regatas Corrientes, en su cuarta semana de trabajo, viajará este viernes a Santiago del Estero, en donde afrontará sus dos primeros compromisos amistosos con vistas al inicio de la temporada. La delegación “Fantasma”, que como quería el director técnico Lucas Victoriano contará con toda su plantilla, saldrá desde la sede regatense en el parque Mitre en los primeros minutos de este viernes.



De esta manera Jevonlean Hedgeman, último en incorporarse (el último lunes), y Anthony Smith, que se sumó el pasado sábado, serán de la partida para los choques del viernes y sábado en Santiago y La Banda, respectivamente. También será de la partida el internacional Javier Saiz, que junto a la Selección Nacional afrontará dos compromisos por Eliminatorias, ante México (el 14 de septiembre, en el DF) y Puerto Rico (el 17, en Formosa). Saiz, directamente desde La Banda, viajará a Buenos Aires para quedar afectado a la Selección; en tanto el resto de sus compañeros volverán a Corrientes para encarar la quinta semana de trabajos.



LA PLANTILLA



El equipo que viajará a Santiago será: Jonatan Treise, Marco Giordano (juvenil), Juan P. Corbalán (Sub 23), Paolo Quinteros, Juan P. Arengo (Sub 23), Anthony Smith, Erik Thomas (Sub 23), Fabián Ramírez Barrios, Jevonlean Hedgeman, Javier Saiz, y Tayavek Gallizzi.



LOS AMISTOSOS



Regatas jugará en Santiago del Estero, el viernes ante Quimsa, en el estadio “Ciudad” de la capital santiagueña a partir de las 22 horas; y el sábado 8 de septiembre ante Ciclista Olímpico, en La Banda. En el encuentro ante Quimsa, la “Fusión” santiagueña aprovechará para presentar al plantel, por lo que será un amistoso oficial con entradas populares: cincuenta pesos ($ 50) la general, y ciento cincuenta ($ 150) las plateas.



