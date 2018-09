Fabro: "Le van a querer ganar todos a Boca Unidos"

Martín Fabro es uno de los referentes de Boca Unidos y –a través de su experiencia- entiende que el equipo deberá ir creciendo “partido a partido”. El domingo visitarán a Chaco For Ever en el inicio de la zona 4 “la más complicada” y todo parece estar listo de cara al debut.

El volante de Boca Unidos dialogó con La Red Deportiva (de 14 a 15 en radio La Red Corrientes 107.1 MHZ) sobre la preparación del ‘aurirrojo’, el nuevo sistema que impone Carlos Mayor y el torneo, entre otras cosas. “Fue una pretemporada larga, de las más largas que he tenido, en donde Carlos ha practicado mucho, nos fuimos conociendo de a poquito, así que me parece que llegamos de la mejor manera. Después, más allá de los amistosos viene la parte difícil donde se dejan de lado las excusas y empieza lo lindo”, expresó uno de los jugadores de experiencia que tendrá Boca Unidos en este Federal A.



“Estamos con ganas de arrancar, que ruede la pelota y con ganas de ser protagonistas. Sabemos el torneo que se viene, difícil, complicado y le van a querer ganar todos a Boca. Tenemos que hacer las cosas muy bien para llevarlo de nuevo a la B Nacional”, agregó cuando se le consultó sobre la ansiedad que generan los días previos.

No será sencillo el inicio: visita a Chaco For Ever este domingo a las 16:45 hs y eso lo sabe Fabro: “tenemos un arranque bastante complicado en una zona que es de las más complicadas. Hicimos varios amistosos que salieron bien, contra equipos de otra zona, manejamos la pelota, tuvimos profundidad; estamos trabajando con un sistema que requiere de práctica, y la verdad es que el tiempo nos dio ese espacio para poder practicar y corregir así que ojalá que lo podamos llevar a la cancha el domingo”.



Respecto al 3-4-1-2 que pretende llevar adelante Mayor, el volante mencionó que “es un esquema que no lo había jugado. Me gusta pero hay que trabajarlo; por características de los jugadores creo que podemos tener mucha posesión pero también tenés un rival enfrente que te puede manejar la pelota. Con respecto a la zona de gestación, somos los encargados de generar pero también de pisar el área”.



Y también sabe que tienen “variantes de juego, cuando nos tapan una tenemos que lograr esa maduración que no creo que salga en los primeros partidos. Me parece que el equipo va a ir madurando partido a partido, si se logra eso, el equipo va a ser candidato. En la maduración del equipo está que el grupo pelee por algo importante”.



Cuando el equipo no tenga la pelota “la presión es importante pero hay que saber cuándo presionar. Ningún equipo puede presionar los 90’, por eso hablo de la maduración, que te lo va a ir dando los partidos. Es una línea de tres pero puede ser de 5, con 3 en el medio; los delanteros tienen que estar cerca para hacer descarga… obviamente que el equipo tiene que lograr el bloque y estar corto porque sino te queda la cancha enorme”.



Por último, habló del objetivo a corto plazo: “de acá a diciembre hay que estar entre los 4 primeros y el año que viene arrancar con todo para buscar el objetivo. Son 16 fechas, en la zona más complicada donde tenemos viajes entre semana a Jujuy, Salta, así que todos tenemos que estar bien para cuando nos toque”.



