Inicia la Liga Provincial de Clubes 2018

Con tres juegos, esta noche se pondrá en marcha la Liga Provincial Mayores de Clubes de Básquet 2018, Copa “Challenger” Gobierno de la Provincia de Corrientes, del que tomarán parte un total de 8 equipos, y cuyo campeón ascenderá al Torneo Federal 2019/20. La fecha se completa el domingo. Juventus y Colón son los representantes capitalinos.

El presente certamen, organizado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes (FBPC), tiene la particularidad de presentar equipos de las ciudades de Curuzú Cuatiá e Ituzaingó que vuelven a la competencia, a través de San Lorenzo y Yacyretá; en tanto Goya será el gran ausente, sin representantes. Con respecto a la pasada temporada, Hércules, quien fuera el Campeón y obtuviera el pasaporte al TFB, finalmente no jugará el certamen nacional y además tampoco será parte de esta competencia, luego de varios años de constante presencia.

Paso de los Libres, Esquina, Saladas y Mercedes a su vez al igual que la pasada edición tendrán los mismos equipos animando la justa deportiva. Ellos son Barraca, Football, Social Antorcha y Atlético Mercedes, respectivamente. En tanto por la capital provincial, Colon y Juventus también serán parte de la cita grande. En fin, la difícil situación económica que atraviesa el país sin lugar a dudas golpeó fuerte en las instituciones deportivas, razón por la cual varias de ellas no pudieron ser parte en este torneo, más allá de sus ganas de competir.



Así se juega



Los ocho clubes, fueron divididos en dos grupos de 4 equipos cada uno, jugarán todos contra todos por puntos a dos rondas en cada uno de ellos, y además habrá dos juegos inter-zonales, cuyos puntos sumarán en la tabla de posiciones en sus respectivos grupos, totalizando un total de ocho partidos en la fase clasificatoria. Los que finalicen 1° y 2° en cada grupo, accederán a las semifinales. En esa instancia chocarán el 1° del grupo 1 ante el 2° del grupo 2, y el 1° del grupo 2 ante el 2° del grupo 1. Los ganadores disputarán la final. Ambas instancias serán al mejor de tres juegos, con el formato 1-1-1.



Programa primera fecha:

Grupo 1

Hoy:

Cancha de Comunicaciones: 21:30 hs. Atlético Mercedes vs. Barraca de Paso de los Libres / Árbitros: Cesar Bajeneta y Maximiliano López

Mañana:

Cancha de Colón: 20:30 hs. Colón vs. Social Antorcha (Saladas) / Árbitros: Guido Estigarribia y Alejandro Costa

Grupo 2

Hoy:

Cancha: “Pebete” Benítez: 21:00 hs. Football (Esquina) vs. San Lorenzo (Curuzú Cuatiá) / Árbitros: Diego Ramirez y Sergio Piazza

Cancha: "Martín A. Brisco": 22:00 hs. Juventus vs. Yacyretá (Ituzaingo) / Árbitros: Néstor Rossi y Leandro Lencina



