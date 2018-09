Se puso en marcha la Liga Provincial de Clubes

Se levantó el telón de la Liga Provincial de Clubes 2018, certamen organizado por la Asociación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes, donde en los encuentros correspondientes a la primera fecha hubo triunfos de Juventus, Atlético Mercedes y Football.

Con tres juegos, en la noche de sábado se puso en marcha la Liga Provincial Mayores de Clubes de Básquet 2018, Copa “Challenger” Gobierno de la Provincia de Corrientes, del que tomarán parte un total de 8 equipos, y cuyo campeón ascenderá al Torneo Federal 2019/20.



Por el Grupo 1, en la cancha de Comunicaciones, Atlético Mercedes ratificó su condición de gran candidato al superar claramente a Barraca de Paso de los Libres por 96 a 66. El elenco mercedeño es el actual sub campeón provincial, tuvo un comienzo dubitativo, pero en el complemento reaccionó y controlo el juego para ganarlo con holgura. En tanto que esta noche en Capital, Colón recibirá en su nuevo estadio a Antorcha de Saladas.



Por el Grupo 2, en el estadio "Martín A. Brisco" del Club Alvear, Juventus que marcha puntero e invicto en el Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes tuvo un debut arrollador al aplastar al debutante Yacyreta por 111 a 53. En el "granate" se destacaron Leandro Yardín con 19 puntos, Sergio Zacarias y Edgardo Quagliozzi ambos con 12, mientras que en el elenco de Ituzaingo Martín Polich anotó 17 puntos.



En tanto que en la ciudad de Esquina se disputó el encuentro más emocionante de la primera fecha, donde el dueño de casa Football superó agónicamente a San Lorenzo de Curuzú Cuatiá por 81 a 80. El partido se definió con un triple desde más atrás de mitad de cancha de Sebastián Benítez que le dio el dramático triunfo al elenco "rojinegro". En el local Eduardo Schaab anotó 21 puntos y en la visita Néstor "Bocha" Serantes fue el goleador con 24 puntos.



Resultados 1ª fecha:

Grupo 1:

Atlético Mercedes 96-66 Barraca (Paso de los Libres)

Hoy: 20:30 Colón (Capital) - Antorcha (Saladas) / Árbitros: Guido Estigarribia y Alejandro Costa

Grupo 2:

Football (Esquina) 81-80 San Lorenzo (Curuzú Cuatiá)

Juventus (Capital) 111-53 Yacyreta (Ituzaingo)



2ª fecha:

Grupo 1:

Antorcha vs Atlético Mercedes

Barraca vs Colón

Grupo 2:

Yacyreta vs Football

San Lorenzo vs Juventus







