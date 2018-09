Se juega la cuarta fecha del Torneo Oficial 2018

Este miércoles se jugará en forma completa la cuarta fe­cha del Tor­neo Ofi­cial 2018 de las dos ca­te­go­rí­as de la Aso­cia­ción de Bás­quet­bol de la ciu­dad de Co­rrien­tes (ABCC), en el que la má­xi­ma ca­te­go­rí­a, Ju­ven­tus es lí­der e in­vic­to, al igual que In­de­pen­dien­te en el as­cen­so.

En el es­ta­dio de Pin­güi­nos, Al­ve­ar se me­di­rá an­te Re­ga­tas Corrientes en el clásico de barrio des­de las 21 hs. En tan­to que a las 22:45 hs, el due­ño de ca­sa ju­ga­rá con San Mar­tín, que vie­ne de dos vic­to­rias al hi­lo en la com­pe­ti­ción. Mien­tras que en la can­cha de Hér­cu­les, Cór­do­ba ju­ga­rá con Co­lón des­de las 21 co­mo par­te del pri­mer tur­no. Una ho­ra más tar­de, Hér­cu­les se en­fren­ta­rá con el puntero e invicto Ju­ven­tus.



En el es­ta­dio de las 1536 Vi­vien­das, des­de las 20:30 se ju­ga­rá un en­cuen­tro de U15, cuan­do Ju­ven­tus se cru­ce con Re­ga­tas B. Des­de las 21:45, por pri­me­ra di­vi­sión, 1536 Vi­vien­das me­di­rá fuer­zas con­tra Fron­di­zi. En can­cha de El Ta­la, Arro­yi­to irá an­te Spor­ti­vo y el pun­te­ro In­de­pen­dien­te ju­ga­rá an­te el due­ño de ca­sa, quien es uno de los es­col­tas.



Programa de partidos:

Miércoles 12 de septiembre:

Cancha de Pingüinos:

21:00 Alvear vs Regatas (1ª A)

22:45 Pingüinos vs San Martín (1ª A)

Cancha de Hércules:

21:00 Córdoba vs Colón (1ª A)

22:45 Hércules vs Juventus (1ª A)

Cancha de 1536 Viviendas:

21:45 1536 Viviendas vs Frondizi (1ª B)

Cancha de El Tala:

21:00 Unión Arroyito vs Sportivo (1ª B)

22:45 El Tala vs Independiente (1ª B)

Posiciones:

Primera "A":

Ju­ven­tus 6 pts (3-­0)

Al­ve­ar 5 pts (2-­1)

San Mar­tín 5 pts (2-­1)

Hér­cu­les 5 pts (2-­1)

Cór­do­ba 4 pts (1-­2)

Re­ga­tas 4 pts (1-­2)

Co­lón 4 pts (1-­2)

Pin­güi­nos 3 pts (0-­3)

Primera "B":

In­de­pen­dien­te 6 pts (3-­0)

Arro­yi­to 5 pts (2-­1)

El Ta­la 5 pts (2-­1)

Spor­ti­vo 5 pts (2-­1)

Fron­di­zi 3 pts (0-­3)

1536 Vi­vien­das 3 pts (0-­3)



