Corrientes se alista para el Regional U-17

La Selección Masculina Corrientes U17, bajo la conducción de Gerson Sequeira inició este jueves desde las 15 hs, la etapa final de los trabajos con vistas al Regional del NEA que se disputará este sábado y domingo en la ciudad de Posadas, y donde nuestro representativo hará su presentación ante el anfitrión Misiones.

Con fixture de juegos confirmado, Corrientes inicia esta tarde el tramo final de su preparación con vistas al Regional de Misiones, y que otorga al ganador el boleto al Argentino de San Luis. La agenda de trabajos, y donde el entrenador aun no definió los 12, inician en el Deportivo Colon, para luego trasladar las acciones al estadio José J. Contte. En tanto en la jornada del viernes, las actividades serán por la mañana a partir de las 10.00 hs.. cerrando los trabajos por la noche a partir de las 21.00 hs. En tanto el viaje a la tierra colorada está previsto el sábado a las 08.00 hs., desde la Sede de la FBPC.



La nómina de los convocados:

Gonzalo Cotto, Luis Khouri (Belgrano - Curuzu), Lautaro Dogliotti, Mateo Viana (Comunicaciones - Mercedes), Juan Gerometta ,Franco Mendez Augusto Dandrea, Guido Sottile, Uriel Garcia (San Martin Corrientes), Santiagio Fiorio, Ignacio Marcó, Fabio Gauto (Regatas Corrientes), Juan Pablo Gauna (Alvear Corrientes). Director Técnico: Gerson Sequeira. Asistente Técnico: Pablo Mattarolo.



El programa de partidos:

Sábado 15 de septiembre:

17.30 hs. Congreso de Delegados (Club Tokio)

1ª fecha

19.00 hs. Chaco vs. Formosa

21.00 hs. Corrientes vs. Misiones

Domingo 16 de septiembre:

2ª fecha

09.00 hs. Corrientes vs. Chaco

11.00 hs. Misiones vs. Formosa

3ª fecha

18.00 hs. Formosa vs. Corrientes

20.00 hs. Chaco vs. Misiones



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes