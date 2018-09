Se jugó la 2ª fecha de la Liga Provincial de Clubes

Luego de disputarse la segunda fecha del certamen organizado por la Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes (FBPC), Atlético Mercedes, Juventus y Football de Esquina son los únicos que han ganado en sus dos encuentros.

En el grupo 1, la fecha inició el jueves con el partido entre el actual subcampeón, Atlético Mercedes y Antorcha, en Saladas. El Aurinegro no lo supo cerrar, igualaron en 71 en el tiempo regular y los mercedeños terminaron imponiendo condiciones en el suplementario para obtener su segundo éxito: 82-79. Por la misma zona, Barraca ganó por primera vez ya que en Paso de los Libres se impuso a los capitalinos de Colón por un apretado 77-75. En la próxima fecha, Colón visitará a Atlético Mercedes y Antorcha recibirá a Barraca.



Por su parte, Juventus le ganó a San Lorenzo de Curuzú Cuatiá, como visitante, por 90 a 83 y sumó su segunda victoria; en tanto que Football de Esquina se impuso en Ituzaingó a Yacyretá por un contundente 84-52 para erigirse –ambos- como los líderes. Ahora, los esquinenses recibirán a los "granates", en el duelo más importante de este grupo y San Lorenzo se las verá con Yacyretá.



Resultados 2ª fecha:

Grupo 1

Antorcha 79-82 Atlético Mercedes

Barraca 77-75 Colón

Grupo 2

Yacyretá 52-84 Football

San Lorenzo 83-90 Juventus



Posiciones:

Grupo 1:

Atlético Mercedes 4 pts (2-0)

Colón 3 pts (1-1)

Barraca 3 pts (1-1)

Antorcha 2 pts (0-2)

Grupo 2:

Juventus 4 pts (2-0)

Football 4 pts (2-0)

San Lorenzo 2 pts (0-2)

Yacyretá 2 pts (0-2)



Próxima fecha (3ª):

Grupo 1

Atlético Mercedes vs Colón

Antorcha vs Barraca

Grupo 2

Football vs Juventus

San Lorenzo vs Yacyretá



