San Martín afronta los cuartos del Argentino U-15 en Paraná

El plantel de cadetes de San Martín Corrientes continuará con su temporada ahora en el plano nacional. Este fin de semana viajará a la ciudad de Paraná donde participará de uno de los cuadrangulares de cuartos de final del Campeonato Argentino de Clubes U15, en un hecho inédito para esta categoría “rojinegra”.

San Martín viene de alcanzar su lugar tras una buena performance en el torneo provincial. La delegación del club correntino viajará rumbo a la capital entrerriana donde el Club Ciclista será anfitrión de la Zona 1 junto a los “rojinegros”, Central Argentino Olímpico de Céres y Oberá TC de Misiones.



El Argentino de Clubes U15 tendrá este año la participación de 32 equipos, divididos en 8 zonas de 4 elencos cada una. Los primeros y segundos de cada una de las zonas accederán a las semifinales. El plantel dirigido por Diego Blanco y su asistente Mauricio Centurión estará integrado por Franco Alegre, Dylan Bordón, Gonzalo Barboza, Tiago Macoratti, Joel Sehtman, Tobías Zarate, Tomás Molina, Thomas Blanco, Octavio Ortman, Ignacio Dezuliani, Martín Morel y Joan Stributa.



El programa de partidos será el siguiente:

Viernes 21 de septiembre: 18:30, San Martín vs Central Argentino Olímpico y 20:30, Ciclista vs Oberá TC.

Sábado 22: 18:00, Oberá TC vs Central Argentino Olímpico y 20:00, Ciclista vs San Martín.

Domingo 23: 16:00, San Martín vs Oberá TC y 18:00 Ciclista vs Central Argentino Olímpico.



