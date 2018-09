Regatas juega los cuartos del Argentino U-15 en Rosario

El equipo U15 de Regatas Corrientes debutará este viernes ante Estudiantes de Paraná, por los cuartos de final del Campeonato Argentino de Clubes de la categoría, en Rosario.

Este jueves a las 22 horas, desde el parque Mitre, el plantel U15 del Club de Regatas Corrientes estará viajando a Rosario para participar de los cuartos de final del Argentino de Clubes de la categoría, de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).



El equipo “Fantasma”, dirigido por Alejandro Silveira, estará conformado por Genaro Desimoni, Sebastián Gómez, Felipe Valsangiacomo, Joa Cassani, Valentino Yordan, Adolfo Gauto, Gonzalo Ramírez, Pablo Robles, Jerónimo Benítez, Santiago Borda, Máximo Gómez, y Tomas Zacarías.



El petit torneo, que se jugará en el estadio del Club Gimnasia y Esgrima de Rosario, tendrá como protagonistas al equipo local, Estudiantes de Paraná, Estudiantes de Formosa y el plantel “Fantasma”. Regatas Corrientes estará debutando este viernes a las 18 horas antes Estudiantes de Paraná; para luego enfrentar al local, el sábado a las 20 horas; y cerrar su participación el domingo a las 10 hs. ante Estudiantes de Formosa.



Programa de partidos:

Primera fecha (viernes 21/09): 18:00 hs. Estudiantes de Paraná vs. Regatas Corrientes, y 20:00 hs. Gimnasia y Esgrima vs. Estudiantes de Formosa.

Segunda fecha (sábado 22/09): 18:00 hs. Estudiantes de Formosa vs. Estudiantes de Parná, y 20:00 hs. Gimnasia y Esgrima vs. Regatas Corrientes.

Tercera fecha (domingo 22/09): 10:00 hs. Estudiantes de Formosa vs. Regatas Corrientes, y 12:00 hs. Gimnasia y Esgrima vs. Estudiantes de Paraná.



