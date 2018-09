Regatas abre las semis del Provincial U-17 en Curuzú Cuatiá

Este viernes, a las 8.30 hs., el plantel U17 del Club de Regatas Corrientes viajará a Curuzú Cuatiá para jugar las instancias semifinales del Torneo Provincial 2018 de al categoría. El debut será ante Sportiva de Esquina.

Este viernes en la ciudad de Curuzú Cuatiá comenzará a jugarse las semifinales, grupo 2, del Torneo Regional de Básquetbol de la categoría U17; que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes. General Belgrano será la sede, tras ganar la licitación al ser el único oferente, en una instancia en donde también estarán Regatas Corrientes, Sportiva de Esquina y Social Antorcha de Saladas.



El cuadrangular otorga a quienes finalicen 1° y 2° el pasaporte al Final Four 2018, donde se consagrará al campeón de la temporada y que a su vez representará a Corrientes en el Argentino de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB). El equipo “Fantasma”, conducido en la oportunidad por Lautaro Fontán, debutará este viernes ante Sportiva de Esquina, en tanto el sábado se medirá con Antorcha de Saladas, y ante el local, General Belgrano.



EL PLANTEL



El plantel “remero” estará integrado por: Juan Martín Quiroz, Agustín Robles, Ignacio Marcó, Nicolás Pannunzio, Fabio Gauto, Juan Carzino, Santiago Fiorio, José Rolnik, Patrick Destorel, Santiago Ruiz, Mariano Sánchez, y Joaquín Marcón.



PROGRAMACION

Viernes 21 de septiembre

1º fecha: 18.30 hs. Regatas Corrientes vs. Sportiva, y 20.00 hs. General Belgrano vs. Social Antorcha.

Sábado 22 de septiembre

2º fecha: 09.30 hs. Regatas Corrientes vs. Social Antorcha, y 10.30 hs. General Belgrano vs. Sportiva.

3º fecha -última-: 16.00 hs. Social Antorcha vs Sportiva, y 18.00 hs. General Belgrano vs. Regatas Corrientes.



