Comunicaciones esta listo para su debut en el Súper 20

Comunicaciones debutará este lunes a las 21:30 hs en el Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol, cuando reciba en su estadio a Estudiantes de Concordia. El equipo conducido por Ariel Rearte entrena con plantel completo esperando su estreno.

“Comu” tiene la mira puesta para el lunes. Durante esta semana se trabajó muy fuerte para llegar de la mejor manera al debut y con el equipo completo. “Es una semana que sirvió para afianzar todo lo que hemos visto en la pretemporada”, resaltó Ariel Rearte, quien además habló sobre la situación física de algunos jugadores “veníamos con cuatro jugadores fuera de la cancha la semana anterior y eso hizo que dosificáramos las cargas de cada entrenamiento para no complicar los cuadros de aquellos que tenían algún tipo de lesión”.



De cara al debut del lunes, el entrenador señaló “al equipo lo veo bien, estamos con contenidos firmes y sólidos. Hay cosas que el equipo hace bien pero hay que seguir trabajando en los detalles para poder ejecutarlos cada vez mejor, pero la identidad del equipo, la filosofía de ser solidarios, de trabajar unidos en defensa y pasándonos la pelota mucho en ataque se va consiguiendo. Después habrá que ver a partir del lunes si se traduce en un partido oficial lo que hacemos en un entrenamiento”.



Cequeira: “Ojalá que la gente se contagie con el equipo”



Uno de los nuevos es el chaqueño, Luis Cequeira, quien se refirió a la expectativa que se genera los días previos al debut. “La verdad es que llevamos varios días de pretemporada, ahora estamos todos juntos agarrando un poco de ritmo y de lo que quiere el cuerpo técnico. Este es un grupo nuevo, tenemos que lograr ensamblarnos y el lunes iniciar con la ilusión que tenemos individual y grupalmente para hacer las cosas bien y que Comunicaciones esté en lo más alto”.



Sobre las prácticas y la falta de algunos compañeros con algún problema físico destacó que “suele pasar. La verdad es que hicimos un gran trabajo de pretemporada en la parte física y siempre aparecen algunas molestias o golpes, pero son cosas que pasan. El equipo recién ha podido entrenar completo en estos días pero bueno, durante la temporada larga estas cosas pasan. Ahora lo importante es estar finos para el lunes y saber que esto es largo y que el objetivo es ir día a día y a medida que pase el torneo ir buscando nuestro techo para saber más adelante donde estamos”.



Una de las características de esta preparación de “Comu” es que no jugó amistosos. Al respecto dijo “es una situación que se dio, pero nosotros seguimos enfocados en lo que es el partido con Estudiantes. A veces se dan o no pero el objetivo siempre es el mismo y es día a día ir mejorando colectivamente y ver cómo responde el equipo cuando comience el lunes. Creo que lo va a hacer de la mejor manera porque estamos todos muy optimistas”. Sobre el final remarcó “es lindo que la gente se contagie, que vaya a la cancha y que nosotros podamos transmitir lo mismo desde adentro de la cancha. Todos vamos en busca de lo mismo, poder estar arriba y pelear por cosas importante”.



El fixture de Comunicaciones



Lunes 24 de septiembre: Comunicaciones vs Estudiantes de Concordia

Viernes 28 de septiembre: Comunicaciones vs Regatas Corrientes

Martes 2 de octubre: Estudiantes de Concordia vs Comunicaciones

Martes 9 de octubre: Comunicaciones vs San Martín de Corrientes

Domingo 14 de octubre: Comunicaciones vs La Unión de Formosa

Miércoles 17 de octubre: Regatas (Ctes) vs Comunicaciones

Viernes 19 de octubre: San Martín (Ctes) vs Comunicaciones

Domingo 21 de octubre: La Unión (Formosa) vs Comunicaciones



