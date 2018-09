Se pone en marcha la 3ª fecha de la Liga Provincial

Este fin de semana se jugará la tercera fecha de la Liga Provincial de Clubes, donde por el Grupo 1 sobresale el duelo entre Atlético Mercedes y Colón que se disputará este domingo, mientras que por el Grupo 2 se destaca el choque este sábado en Esquina en los líderes Football y Juventus.

Este sábado se pone en marcha la tercera fecha de la liga provincial de clubes, Copa “Challenger” Gobierno de la Provincia de Corrientes, y el choque que sostendrán en Esquina, Football al mando de Javier Herrera, ante Juventus, orientados por Gonzalo Zacarías, se lleva toda la atención teniendo en cuenta que ambos ganaron en sus respectivas presentaciones y llegan al tope del grupo 2. Las acciones se extenderán hasta el día domingo con la presentación de Colón en Mercedes.



Programa de partidos:

Sábado 22 de septiembre

21:30 Football vs Juventus / Árbitros: Diego Ramírez y Lisandro Silva

22:00 Deportivo Yacyretá vs San Lorenzo / Árbitros: Leandro Lencina e Ignacio Leiva

Domingo 23 de septiembre:

21:00 Atlético Mercedes vs. Colón / Árbitros: César Bajeneta y Maximiliano López

21:30 Social Antorcha vs. Barraca / Árbitros: Néstor Rossi y Sergio Feyen

Posiciones:

Grupo 1:

1) Atlético Mercedes 4 pts. (2-0)

2) Barraca 3 pts. (1-1)

3) Colon 3 pts. (1-1)

4) Social Antorcha 2 pts. (0-2)

Grupo 2:

1) Juventus 4 pts. (2-0)

2) Football 4 pts. (2-0)

3) San Lorenzo 2 pts. (0-2)

4) Deportivo Yacyretá 2 pts. (0-2)



