Victoriano: "Queremos ir por todo"

En su primera temporada en la institución, aunque parece estar hace una vida, el flamante entrenador de Regatas Corrientes, Lucas Victoriano, dijo que “sabemos lo que representamos”.

“Los nuevos nos sentimos en nuestra casa, porque nos hicieron sentir así, y eso siempre hace que uno tenga sentido de pertenencia, y como veo trabajar al equipo tengo que confirmar que hay un gran cariño por esta camiseta, sabemos lo que representamos”, remarcó Lucas Victoriano.



Los primeros conceptos del flamante entrenador tucumano fueron en el marco de la presentación del equipo del Club de Regatas Corrientes que afrontará la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2018/19, por decimoquinta temporada consecutiva; y que se llevó a cabo este lunes en el Salón de Fiestas de la institución regatense.



“Queremos ir por todo, y nosotros lo mínimo que nos exigimos es el cien por cien. El resultado final no se cuál va a ser, por suerte no me impusieron ningún objetivo, pero si sé que podemos estar muy cerca, porque los chicos trabajan muy bien”, siguió remarcando Victoriano.



“Este equipo tiene una mística, este Club tiene una historia y la queremos respetar, por eso no nos queremos permitir dar menos del cien por cien. Vamos a salir de aquí vacíos al final de la temporada, y en una fiesta parecida a esta o mejor porque salimos campeones o algo parecido”, finalizó.



El debut de Regatas Corrientes en la temporada, será esta noche, a las 21.30 horas en el estadio “José Jorge Contte”, en la segunda edición del Súper 20 y en donde recibirá a La Unión de Formosa.







