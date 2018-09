Safar: "No tuvimos partidos amistosos y se notó"

Comunicaciones de Mercedes perdió en su presentación en el Súper 20 ante Estudiantes de Concordia, y el escolta Selem Safar dejó sus sensaciones tras la caída de su equipo, "no tuvimos partidos amistosos y se noto el hecho de no haber jugado ningún partido".

El "aurinegro" mercedeño no tuvo el debut esperado en su segunda temporada seguida en la elite del básquetbol nacional, ya que en su estreno en el Súper 20 no pudo con Estudiantes de Concordia que lo derrotó por 68 a 55. El jugador más destacado de "Comu" fue Selem Safar autor de 16 puntos.

El escolta ex San Lorenzo, habló tras el partido, y comentó, "no tuvimos un buen juego, tuvimos muchísimas imprecisiones, hace un mes y medio que estamos entrenando y no tuvimos partidos amistosos y se noto el hecho de no haber jugado ningún partido, pero esto es largo, tenemos que defender como lo hicimpos hoy, salvo los últimos cuatro minutos que quisimos ir a buscar el partido, después lo hicimos bien pero ofensivamente estuvimos muy erráticos, tomamos algunos buenos tiros la pelota no entro pero cometimos muchos errores que los tenemos que ir mejorando rápidamente por que ya arrancó".



"Tenemos buenos jugadores, no se si tenemos un buen equipo, y tenemos nosotros que formar un buen equipo, para eso necesitamos más trabajo, hoy se notó la falta de química, de juego, pero eso lo vamos a ir ganando, lo que tenemos que ir haciendo es seguir trabajando, estar concentrados que los resultados ya van a venir, y vamos a jugar mejor".



