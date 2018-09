Juventus venció a Colón en el duelo entre capitalinos

El "Granate" sigue en racha y esta vez venció como visitante a Colón por 71 a 75, en uno de los partidos interzonales que se disputó anoche, válido por la 4ta fecha del Provincial de Básquet que organiza la Federación de la Provincia de Corrientes.

Además, Social Antorcha hizo lo propio ante Deportivo Yacyretá y lo derrotó 89-38; en tanto que fueron reprogramados los juegos entre Atlético Mercedes-San Lorenzo para el 5 de octubre, y Barraca-Football para el 12. El domingo sigue la acción.



Colón y Juventus brindaron un entretenido espectáculo, definiéndose el pleito en los segundos finales y en favor del “Granate” 71-75. Tuvo todos los condimentos que se podían pedir al match en la primaveral noche capitalina. Desde los hermanos Pablo y Edgardo Quagliozzi, defendiendo distintos colores, en este caso Colón y Juventus, respectivamente.



Hubo momentos friccionados en el juego, que llevó a un festival de faltas técnicas y antideportivas (7 en total) dejaron como saldo un dramático triunfo de Juventus en los segundos finales. A lo largo de los cuarenta minutos, se turnaron en el dominio del eletrónico, el equilibrio fue absoluto. Pero fue la visita que aprovechó mejor los segundos finales para abrochar una importante victoria, que lo mantiene invicto en su grupo a la vez que fortalece su juego y espíritu. Sergio Zacarías, viniendo desde la banca, fue su máximo artillero con 20 puntos. Misma cifra para Emilio Vallejos en Colón.



Como sigue:

Mañana:

19:30 hs Deportivo Yacyreta vs. Atlético Mercedes / Árbitros: Guido Estigarribia y Joaquin Lopez

20:00 hs Juventus vs. Barraca / Árbitros: Carlos Moreyra y Leandro Lencina

20:00 hs San Lorenzo vs. Colón / Árbitros: Néstor Rossi y Cesar Bajeneta

20:30 hs Football vs. Social Antorcha / Árbitros: Sergio Piazza y Diego Ramírez



