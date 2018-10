Victoriano: "Esta semana nos viene bien para entrenar"

Arrancó una nueva semana de trabajo para el equipo de Regatas Corrientes, que ya se prepara para recibir el domingo a Estudiantes de Concordia. Sin embargo, Lucas Victoriano, hizo referencia a la pasada gira, y dijo que “siempre cuando perdés te falta algo para hacer”.

Tras la pasada gira, en donde Regatas Corrientes cayó con Comunicaciones de Mercedes y con Estudiantes de Concordia, el entrenador “remero” hizo una autocrítica y dijo que “siempre cuando perdés te falta algo para hacer. Todavía estamos en proceso de construcción y tenemos muchas cosas que mejorar”.

Siguiendo esa línea de los partidos pasados, el tucumano, expresó que “los dos partidos tuvimos opciones de triunfo y no hemos podido traer ninguno. Pero sabemos que estamos jugando por momentos muy bien, y por momentos no tan claros y no tan bien. Tenemos que tratar de trasladar esos buenos minutos a la mayor cantidad del partido”. Lucas Victoriano, el flamante entrenador “Fantasma”, continuó diciendo que “hemos tenido un duro rival, pero bueno, estamos conociendo lo que creo que tenemos que mejorar, y esta semana vamos a trabajar esas cosas”.

Y en una nueva semana de entrenamientos, el entrenador de Regatas piensa más en el largo plazo que en lo inmediato. Con respecto a ello dijo que “ahora nos enfocamos un poco en entrenar esta semana sin estar pendiente de los posibles rivales, sino en nuestras cosas,en lo que tenemos que ir mejorando, y después cuando se vayan acercando las fechas iremos a enfocar un poquito más en algunas situaciones”.



Para finalizar, Victoriano se mostró optimista, y apuntó que “esta semana nos viene bien para entrenar, para poder empezar a que ellos se den cuenta que es lo que tienen que ir mejorando, por que la filosofía es nueva, la implementación de las rotaciones no la tienen muy asumidas todavía, pero eso ira mejorando con el correr de los partidos”.



