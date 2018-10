Se juega la 7ª fecha del Torneo Oficial

Esta noche se jugará en forma completa la séptima fecha del Torneo Oficial 2018 en las dos categorías de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC), donde Juventus, el puntero de la "A", tendrá un duro compromiso ante Colón, mientras que en la "B" el líder Arroyito jugará el clásico ante El Tala.

Por la séptima fecha de la Primera División "A" del Torneo Oficial 2018 de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes, lo más destacado de la noche de miércoles estará en la cancha de San Martín, donde el líder e invicto Juventus tendrá un exigente duelo ante Colón desde las 21 hs. El viernes pasado se vieron las caras por la Liga Provincial, donde Colón en su estadio cayó ante el "granate" por 75 a 71. Para el "violeta" será un duelo clave para seguir con chances de clasificar directamente al Cuadrangular Final.



En tanto que al segundo turno en el "Fortín Rojinegro", el dueño de casa San Martín se medirá con Alvear desde las 22:45 hs. El "rojinegro" no se presentó a jugar la semana pasada debido a que al mismo tiempo tenía un compromiso por el Súper 20 de la Liga Nacional, por lo que buscará esta noche recuperarse ante Alvear que también intentará volver a festejar tras su dura caída ante Córdoba en la fecha anterior. Mientras que en cancha del club Córdoba al primer turno desde las 21 hs se enfrentarán Regatas Corrientes y Hércules, en tanto que en el duelo de fondo, desde las 22:45 hs el local Córdoba recibirá a Pingüinos.



Clásico de barrio en el Ascenso



Por la Primera División "B", se destaca el duelo entre el puntero Unión Arroyito y su escolta El Tala, que se disputará en el "Coliseo Verde" desde las 22:45 hs. Arroyito llega al clásico de barrio tras haber superado ampliamente a Independiente, y tiene un record de cinco triunfos y una sola derrota, en tanto que el "verde" viene de caer ante Frondizi en la fecha anterior y buscará la recuperación ante su clásico rival. En tanto que en el mismo escenario, pero desde las 21 hs, el entonado Frondizi se medirá con Sportivo Corrientes que intentará recontrarse con la victoria. Mientras que en "Las Mil", Malvinas 1536 Viviendas será anfitrión de Independiente desde las 21:45 hs.



Programa de partidos:

Hoy:

Cancha de San Martín:

21:00 Colón vs Juventus

22:45 San Martín vs Alvear

Cancha de Córdoba:

21:00 Regatas vs Hércules

22:45 Córdoba vs Pingüinos

Cancha de El Tala:

21:00 Frondizi vs Sportivo

22:45 El Tala vs Arroyito

Cancha de 1536 Viviendas:

21:45 Malvinas 1536 Viviendas vs Independiente



Posiciones:

Primera "A":

Ju­ven­tus 12 pts (6-­0)

San Mar­tín 10 pts (4-­2)

Co­lón 10 pts (4-­2)

Al­ve­ar 9 pts (3-­3)

Re­ga­tas 9 pts (3-­3)

Hér­cu­les 8 pts (2-­4)

Cór­do­ba 8 pts (2-­4)

Pin­güi­nos 5 pts (0-­5)

Primera "B":

Arro­yi­to 11 pts (5-­1)

El Ta­la 10 pts (4-­2)

Spor­ti­vo 9 pts (3-­3)

In­de­pen­dien­te 9 pts (3-­3)

Fron­di­zi 8 pts (2-­4)

1536 Vi­vien­das 7 pts (1-­5)



