San Martín de Curuzú viaja a Rosario del Tala por más amistosos

San Martín emprende viaje este viernes por la mañana hacia Rosario del Tala, donde disputará dos amistosos más en su etapa de preparación para el Torneo Federal de Básquet (TFB). El cuadrangular se llevará a cabo el próximo viernes 5 y sábado 6 del corriente mes, organizado por el club anfitrión.

El Santo curuzucuateño estará este fin de semana entonces en la ciudad en la ciudad entrerriana, donde fue invitado a participar de una serie de juegos, que tienen como fin buscar el mejor funcionamiento posible para el inicio del Torneo.

Los participantes serán San Isidro de San Francisco provincia de Córdoba, perteneciente a la Liga Argentina; Parque Sur de Concepción del Uruguay, equipo que también milita en el ex TNA; San Martín de Curuzú Cuatiá y el anfitrión Peñarol de Rosario del Tala, ambos participantes del Torneo Federal.

De esta manera, el equipo dirigido por Carlos Miño, culminará su quinta semana de pretemporada con cinco partidos jugados. Además, luego tendrá un juego como local ante Peñarol y no se descarta un séptimo preparatorio.

La delegación estará compuesta por Agustín Insaurralde, Franco Zandomeni, Emanuel Martinez, Lucas Villalba, Marco Diez, Damián Peruchena, Fabricio Rebecchi, Nicolás Zamudio Parry, Renzo Olivetti, Jonathan Sacco; el cuerpo técnico compuesto por Carlos Miño, Fabián Noguera y Marcelo Díaz Galeano y el utilero Ramón López.

Por otra parte, en el día de hoy se conoció el fixture completo de los 24 partidos de la fase regular de la zona NEA:

VIERNES 19 DE OCTUBRE San Martín de Curuzú Cuatiá vs AMAD de Goya

26/10/2018 Atlético Saladas vs San Martín de Curuzú Cuatiá

9/11/2018 San Martín de Curuzú Cuatiá vs Sarmiento de Resistencia

16/11/2018 Sarmiento de Formosa vs San Martín de Curuzú Cuatiá

18/11/2018 Sol de América de Formosa vs San Martín de Curuzú Cuatiá

23/11/2018 San Martín de Curuzú Cuatiá vs Acción de Sáenz Peña

30/11/2018 AMAD de Goya vs San Martín de Curuzú Cuatiá

07/12/2018 San Martín de Curuzú Cuatiá vs Atlético Saladas

09/12/2018 San Martín de Curuzú Cuatiá vs Sarmiento de Formosa

14/12/2018 Sarmiento de Resistencia vs San Martín de Curuzú Cuatiá

16/12/2018 San Martín de Curuzú Cuatiá vs AMAD de Goya

21/12/2018 San Martín de CuruzúCuatiá vs Comercio de Santa Sylvina

25/01/2019Comercio de Santa Sylvina vs San Martín de Curuzú Cuatiá

27/01/2019Acción de Sáenz Peña vs San Martín de Curuzú Cuatiá

03/02/2019San Martín de Curuzú Cuatiá vs Sol de América de Formosa

08/02/2019San Martín de Curuzú Cuatiá vs Sarmiento de Resistencia

15/02/2019 Atlético Saladas vs San Martín de Curuzú Cuatiá

23/02/2019 AMAD de Goya vs San Martín de Curuzú Cuatiá

01/03/2019 San Martín de Curuzú Cuatiá vs Acción de Sáenz Peña

08/03/2019 Sol de América de Formosa vs San Martín de Curuzú Cuatiá

10/03/2019 Sarmiento de Formosa vs San Martín de Curuzú Cuatiá

15/03/2019 San Martín de Curuzú Cuatiá vs Comercio de Santa Sylvina

22/03/2019 San Martín de Curuzú Cuatiá vs Atlético Saladas

29/03/2019 Sarmiento de Resistencia vs San Martín de Curuzú Cuatiá



