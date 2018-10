Se juega la 6ª fecha de la Liga Provincial de Clubes

Este fin de semana se disputará en forma completa la sexta fecha de la Liga Provincial de Clubes 2018, donde esta en disputa la Copa “Challenger” Gobierno de la Provincia de Corrientes.

Por el Grupo 1, Social Antorcha recibirá en Saladas a Colón de Capital, buscando recuperarse sabiendo que no tiene margen de error si pretende seguir en carrera. Por su parte Barraca de Paso de los Libres, que viene de dar el golpe en la capital provincial, se la juega ante el candidato Atlético Mercedes sabiendo que una nueva victoria lo dejaría en una posición expectante teniendo en cuenta que todavía debe su juego ante Football de Esquina por la cuarta fecha, inter-zonal, previsto para el 12/10.



Por el Grupo 2, Juventus que venía dulce en el certamen provincial recibió un cimbronazo de local en la última jornada y ahora volverá a salir a la ruta en busca del triunfo, ante el nobel Deportivo Yacyretá que cayó en sus cinco presentaciones, y lo recibirá en el Gimnasio Deportivo de Ituzaingo. En tanto San Lorenzo de Curuzú Cuatiá, buscará revancha cuando reciba a Football de Esquina, recordando lo que sucedió en la primera rueda, donde se le fue el juego en la última bola.



Programa de partidos:

Grupo 1:

Sábado:

21:30 hs. Social Antorcha vs. Deportivo Colon / Árbitros: Nestor Rossi y Diego Ramirez

Domingo:

20:00 hs. Barraca vs. Atlético Mercedes / Árbitros: Cesar Bajeneta y Maximiliano Lopez

Grupo 2:

Sábado:

22:00 hs. Deportivo Yacyreta vs. Deportivo Juventus / Árbitros: Cristian Margalot e Ignacio Leiva

Domingo:

20:00 hs. San Lorenzo vs. Football / Árbitros: Cristian Margalot y Leandro Lencina



