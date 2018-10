Victoriano: "Este proceso es más construir lo tuyo"

El entrenador de Regatas Corrientes, Lucas Victoriano, hizo un pequeño balance de los tres partidos que disputó su equipo en el Súper 20. "Este proceso es más construir lo tuyo que intentar parar algo de otro equipo, eso es más para la Liga o playoffs".

Lucas Victoriano fue claro en sus conceptos y habló de lo bueno y no tanto que ha dejado sus equipos en sus tres primeras presentaciones, y en la previa del duelo del domingo ante Estudiantes de Concordia, el líder de la zona Nordeste del Súper 20. Haciendo un ‘mini balance’, Lucas Victoriano destacó en dialogó con La Red Deportiva que Regatas está “compitiendo menos minutos de buena calidad con muchos de malos, entonces tenemos que mejorar esa situación de concentración y de trabajo. Vi cosas buenas del equipo y otras como la concentración que tenemos que mejorarla y ponerlo en órbita para poder competir todos los partidos”. Es que “nos está pasando que jugamos algunos minutos de manera sólida y otros en los que no encontramos esa solidez y empezamos a querer resolver rápido sin trabajar; entonces no estamos compitiendo, en ese sentido, y esta semana trabajamos en relación a eso”, agregó.

Uno de los aspectos buenos de la ofensiva es el tiro de tres puntos pero también se nota que cuesta anotar en la zona pintada. Al respecto, explicó “todo es relativo porque no tenemos un pivote como el año pasado teníamos a Doblas (cuando estaba en Estudiantes) y que juegue uno contra uno. Nuestros puntos en la pintura están siendo escasos porque no hay un trabajo previo para poder jugar con velocidad, no estacionado. En nuestro primer partido fue muy bueno el primer tiempo –demasiado bueno para el inicio de Liga- porque si mantenemos ese nivel para todo el partido… es lo que estamos buscando, es muy difícil. Después, en los dos partidos de visitante nos pasó que jugamos de racha y tuvimos situaciones de empatarlo, de ganarlo y al final lo perdimos pero estuvimos compitiendo, sin todavía jugar la mayor cantidad del tiempo de la manera que nos gusta”.



Sobre lo que tiene que corregir, pensando más en Regatas que en los rivales en este Súper 20 más allá del “respeto” que tiene por ellos, mencionó que “en este proceso es más construir lo tuyo que intentar parar algo de otro equipo, eso es más para la Liga o playoffs. Encontrar el nivel a principios de temporada –salvo Estudiantes de Concordia- los demás, en general, estamos teniendo esa bipolaridad en los juegos porque estamos en el arranque de todo y las filosofías son completamente diferentes, por ejemplo acá que era difícil que se adapten rápido a las rotaciones, era lógico que iba a pasar que uno esté jugando bien o mal y tenga que salir –no es tan fácil de asumirlo- pero bueno estamos trabajando en eso y esa es la manera en la que vamos a intentar jugar todo el año y a medida que nos vayamos adaptando vamos a jugar mucho mejor”.



Salvo alguna excepción, en esta etapa todos están por el mismo camino ya que “todo es un proceso de construcción, buscando cuáles son nuestros defectos para sacarlos antes que nuestros rivales para trabajarlo antes; y –por lo que veo- es difícil sostener un ritmo en el partido. Lo que está bueno es que la Liga va a estar apasionante que, más allá de los nombres, importa cómo juegues y eso es muy lindo para poder competir”.



Sobre Paolo Quinteros y Javier Saiz –dos que tuvieron distintas dolencias en la primera gira- advirtió que “Javi está con una molestia pero espero que ya se reponga y se mejore, y Paolo estaba con dolor y ha querido jugar el otro día, es un gesto muy bueno que habla de él como profesional y para el grupo, así que estamos con estos jugadores. Paolo jugó menos de lo que pensaba, Saiz no jugó y Marco Giordano está en Buenos Aires para los JJOO de la Juventud, y nosotros tenemos que seguir jugando bien. Son jugadores buenos, titulares pero no nos tiene que interesar, tenemos que seguir creciendo y jugar de la mejor manera posible”.



Mañana Regatas recibirá a Estudiantes de Concordia desde las 21:30 hs y, casualmente, fue uno de sus rivales en la última gira. En aquel partido cayó 72-65, recordó que “es inusual, es muy raro que el equipo se quedó sin puntos, nos hemos quedado sin atacar con claridad en el final y nos ha costado el partido. No sé si se va a repetir –ojalá que no- un partido tan malo ofensivamente”. Además, el rival está “jugando bien, en un nivel de confianza muy alto, a sus extranjeros no les ha costado acostumbrarse a la Liga y hay que tener cuidado pero estoy más ocupado en encontrar nuestro nivel rápido”.



En la parte final se refirió a Paolo Quinteros -quien un día como ayer pero hace 19 años debutaba en la LNB- y fue determinante: “lo que diga sobra. Él habla solo por sus actos, por sus juegos, el otro día a pesar de estar golpeado quería jugar y con eso demuestra el grado de compromiso que tiene y lo noto entusiasmado con este nuevo proyecto. Diecinueve temporadas es muy difícil cumplir, y más si no tenés la dedicación que requiere pero él es un profesional de pies a cabeza, y a los años que tiene –que muchos estamos retirados ya- el tipo tiene energías para jugar y sigue siendo determinante”.



