Fecha clave en la Liga Provincial de Clubes

Desde el viernes y hasta el domingo, la Liga Provincial Mayores de Clubes 2018, Copa “Challenger” Gobierno de Corrientes, tendrá acción y de las buenas. El certamen cada vez otorga menos margen de error para los equipos.

Abren el fuego el viernes, el sorprendente Barraca (G1), que viene de dos victorias consecutivas y ahora de local buscará seguir en ganador cuando esté recibiendo a Foot Ball (G2), en el juego pendiente de la quinta fecha, y correspondiente al interzonal.



Grupo 1



Aquí las acciones arrancan el sábado, donde Atlético Mercedes (10), recibe a Social Antorcha (9). Ambos buscarán empezar a cerrar la historia y el que salga airoso habrá dado un paso importante para lo que viene. En tanto que el domingo, Colón (8) se juega una de sus últimas cartas cuando esté recibiendo a Barraca, que tendrá doble actuación y hay que ver cómo llega a ese choque, sobre todo desde lo físico por la exigencia que significa disputar dos juegos en 48 horas.



Grupo 2



El domingo se verán las caras Foot Ball (8) -que también repite actuación- recibirá a Deportivo Yacyretá (6) que aún no conoce la victoria en el torneo, y seguramente con el resultado del viernes, los dirigidos por Herrera, podrán terminar de acomodarse en la tabla para así llegar con chances a la última jornada.

Claro está que el duelo que se lleva toda la atención, será indudablemente el que sostendrán el Deportivo Juventus, líder con 11 unidades, que cierra la jornada, recibiendo en su reducto, a su inmediato perseguidor San Lorenzo de Curuzú Cuatiá (9). Puede pasar cualquier cosa. En la ida Juventus golpeó de visitante y ahora es el equipo de Frean el que quiere dar el batacazo.



Programa de partidos:

Viernes 12 de octubre:

Interzonal:

21:30 hs. Barraca vs. Foot Ball / Árbitros: Sergio Piazza y Maximiliano López

Sábado 13 de octubre:

Grupo 1:

20:30 hs. Atlético Mercedes vs. Social Antorcha / Árbitros: Alejandro Costa y Guido Estigarrbia

Domingo 14 de octubre:

Grupo 1:

20:00 hs. Deportivo Colón vs. Barraca / Árbitros: Cristian Margalot y Nestor Rossi

Grupo 2:

21:00 hs. Foot Ball vs. Deportivo Yacyretá / Árbitros: Diego Ramírez y Lisandro Silva

21:30 hs. Deportivo Juventus vs. San Lorenzo / Árbitros: Leandro Lencina y Carlos Moreyra



Así se ubican

Cumplidas parcialmente seis fechas, las posiciones son las siguientes:

Grupo 1

1) Atlético Mercedes 10 pts. (4-2)

2) Social Antorcha 9 pts. (3-3)

3) Barraca 8 pts. (3-2)

4) Colón 8 pts. (2-4)

Grupo 2

1) Juventus 11 pts. (5-1)

2) San Lorenzo 9 pts. (3-3)

3) Foot Ball 8 pts. (3-2)

4) Deportivo Yacyretá 6 pts. (0-6)



