Regatas juega el Final Four del Provincial U-17 en Saladas

El plantel U17 del Club de Regatas Corrientes debutará este viernes ante General Belgrano de Curuzú Cuatía, a las 19.30 en Atlético Saladas de la localidad homónima provincial. La delegación “remera” estará viajando este viernes a las 15 horas desde el parque Mitre.

El Club Atlético Saladas, de la homónima localidad del interior correntino, será la sede que albergará el Final Four de la categoría U17, punto culminante del Torneo Provincial de Básquetbol. El petit torneo consagrará al campeón de clubes de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes (FBPC), y dará el único boleto para el Argentino de clubes de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), desde cuartos de final.

PARTICIPANTES

De la competencia, que comenzará este viernes y se prolongará en una doble jornada el sábado, serán de la partida el equipo anfitrión, Belgrano de Curuzú Cuatiá, Regatas Corrientes y San Martín de la capital provincial. Recordemos que en las instancias de semifinales, San Martín y Atlético Saladas llegaron a esta definición por el grupo 1, quedando eliminados Atlético Mercedes y Español de Santa Lucia. Mientras que Regatas Corrientes y General Belgrano lo hicieron por el grupo 2, siendo los clubes eliminados Social Antorcha y Sportiva de Esquina, este último no se presentó a jugar.

DEBUT “REMERO”

El debut del equipo “remero”, conducido técnicamente por Alejandro Silveira, será este viernes ante General Belgrano de Curuzú a partir de las 19 horas; en partido que abrirá la jornada. En tanto el sábado, en una doble jornada, Regatas Corrientes enfrentará a San Martín, en el clásico capitalino, a las 9.30; y cerrará su participación a las 20.30 ante el representativo local.

EL PLANTEL

Regatas estará formado con: Juan Martin Quiroz, Agustín Robles, Mariano Sánchez, Ignacio Marcó, Fabio Gauto, Juan Carzino, Santiago Fiorio, José Rolnik, Patrick Destorel, Santiago Ruiz, Jerónimo Benítez, Joaquín Marcón.

PROGRAMA

VIERNES 12 DE OCTUBRE

1° fecha: 19.30 hs. Regatas Corrientes vs. General Belgrano, y 21.30 hs. Atlético Saladas vs. San Martín.

SÁBADO 12 DE OCTUBRE

2° fecha: 09.30 hs. Regatas Corrientes vs. San Martín, y 11.00 hs. Atlético Saladas vs. General Belgrano.

3° fecha: 18.30 hs. San Martín vs. General Belgrano, y 20.30 hs. Atlético Saladas vs. Regatas Corrientes.



