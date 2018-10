Treise: "Hay un montón de cosas por pulir"

En la previa del clásico, y luego de una derrota en Formosa, el base de Regatas Corrientes, Jonatan Treise, reconoció que aún hay muchas cosas por mejorar individual y colectivamente. Para colmo, se viene el clásico ante San Martín y “queremos ganarlo”.

Jonatan Treise no anduvo con vueltas en dialogo con La Red Deportiva, manifestó que el equipo tiene que hacer una autocrítica luego de este comienzo en el que las cosas no salen cuando van de visita. “El partido con La Unión no estaba dentro de las expectativas que habíamos planificado, obviamente que tiene su mérito el rival pero nosotros tenemos que hacer una autocrítica con respecto al rendimiento colectivo e individual para empezar a volcar lo mejor que podemos brindarle al equipo. Estamos con esa sensación de querer revertir los juegos de visitante, jugar un poco mejor y con el clásico –más que nada- queremos ganarlo”, fueron las primeras palabras del misionero.



Respecto al plan de juego, confesó que “sabíamos que ellos son ofensivamente buenos, tienen muchas vías de gol y no pudimos contrarrestar ninguna: el que nos atacaba al aro llegaba a la bandeja y el que tiraba a pie firme estaba cómodo. En la parte ofensiva, por momentos, logramos un química pero no nos sentimos cómodos, por eso hubo varios pasaje que entró la segunda unidad que hizo un gran trabajo y es un llamado de atención para nosotros”.

Además, “si nosotros no podemos lograr ese equilibrio para estar en partido, descansar, que entre la segunda unidad y estar todo el tiempo en partido para poder traernos los partidos de visitante va a ser muy difícil. No es nada anormal de los equipos que están en plena formación. Hay un montón de cosas por pulir, un montón de cosas que lo estamos trabajando; obviamente que los resultados también mandan pero estamos en esa búsqueda de identidad que es importante”.



Respecto a lo que viene, el clásico, recordó que él supo jugar para San Martín en la temporada anterior y que “en los clásicos correntinos se genera un folclore muy lindo para los jugadores. Presión no tenemos que sentir, tenemos que ir y jugar al básquet, cuanto mejor juguemos más felices seamos, mucho mejor va a ser nuestro rendimiento. Lo primero que queremos hacer es ganar el partido, después analizar, ahora llegamos 0-0 y tenemos que ser dominadores, ganar el primer clásico que empieza a marcar el camino”. Claramente “va a ser un partido muy duro, llegó Wood así que volcarán un poco más en el juego interior. Están pasando un buen momento Faggiano, Lee y Zanzottera, más los chicos que viene de atrás. Va a ser un partido muy duro”.



