"Estamos bastante lejos del equipo que queremos ser"

Regatas cayó en el clásico correntino frente a San Martín por 88 a 77, y acumula 4 derrotas en el Súper 20 y todas como visitante. Luego del juego, Fabián Ramírez Barrios, apuntó a una constante en todos los duelos del “remero”: “El segundo tiempo lo padecemos”.

El ala pivote de Regatas Corrientes, Fabián Ramírez Barrios, se mostró reflexivo luego de la derrota “remera”. “Nos viene pasando muy seguido, creo que no tenemos que dejar que se haga un hábito, y es que el segundo tiempo lo padecemos, no importa el rival, siempre nos está costando”, dijo.

Ramírez Barrios, quién anotó 11 puntos en el juego, siguiendo en esa línea, recordó el primer duelo de la temporada frente a la Unión, “ya pasó en el primer partido contra Formosa, que le habíamos sacado 20 puntos jugando muy bien, siendo fluidos e intensos en defensa, y desde ahí es que el segundo tiempo nos viene costando”.

“No sé si es anímico, si es carácter, pero bueno, lo vamos a hablar para ver qué es lo que está pasando, para corregirlo, porque estamos bastante lejos del equipo que queremos ser, así que es hora de hacer el click, de mentalizarnos de otra forma, y tratar de estar listos para cada partido”, agregó el correntino.

Por otro lado, en cuanto a la estadística que marca que Regatas aún no pudo ganar cada vez que salió de su cancha, Ramírez Barrios dijo que “nos va a costar siempre, porque de local es diferente, porque ahí tenemos el apoyo de la gente, se vive de otra forma. De visita si no estamos concentrados, si no hacemos las cosas bien, nos va a costar mucho más”.

Por último, el correntino de 28 años, finalizó que “ya a tratar de limpiar la cabeza. El miércoles tenemos en frente a Comunicaciones, un rival duro, vamos a tratar de hacer las cosas bien y después prepararnos para el domingo, porque tenemos otro duelo y es el clásico”.



