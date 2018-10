El clásico San Martín - Regatas se roba la atención en la 9ª fecha

Este miércoles se jugará en forma completa la 9ª fecha del Torneo Oficial de la Primera División "A" de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC), donde se destaca el clásico moderno entre San Martín y Regatas, en tanto que el puntero Juventus se medirá con Córdoba.

La 9ª fecha del Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC), se disputará en forma completa este miércoles, donde por la Primera División "A" sobresale el duelo entre San Martín y Regatas que reeditarán un nuevo enfrentamiento del clásico moderno del básquet local. El choque entre el "rojinegro" y el "fantasma" se jugará en la cancha de Colón desde las 21 hs.



En tanto que en el duelo de fondo, el dueño de casa Colón recibirá desde las 22:45 hs a Alvear, en un duelo clave para ambos conjuntos. Mientras que en la "Fortaleza Granate", al primer turno, Hércules se medirá con Pingüinos desde las 21 hs, mientras que en el cotejo de fondo el local Juventus, puntero del Oficial, buscará recuperarse cuando reciba desde las 22:45 hs al ascendente Córdoba.



Por la Primera División "B", en el "Coliseo Verde" el local El Tala recibirá desde las 21:45 hs al debutante Independiente. En tanto que en el estadio "Laucha Cabral" abrirán la jornada desde las 21 hs Frondizi ante Malvinas 1536 Viviendas, mientras que en el duelo de fondo, el anfitrión Sportivo Corrientes recibirá desde las 22:45 hs al flamante campeón Unión Arroyito que estrenará su título.



Programa de partidos:

Primera "A":

Cancha de Juventus:

21:00 Hércules vs Pingüinos

22:45 Juventus vs Córdoba

Cancha de Colón:

21:00 San Martín vs Regatas

22:45 Colón vs Alvear

Primera "B":

Cancha de El Tala:

21:45 El Tala vs Independiente

Cancha de Sportivo:

21:00 Frondizi vs 1536 Viviendas

22:45 Sportivo vs Arroyito



Posiciones:

Primera "A":

Ju­ven­tus 15 pts (7-­1)

San Mar­tín 12 pts (5-­2)

Al­ve­ar 12 pts (4-­4)

Re­ga­tas 12 pts (4-­4)

Cór­do­ba 12 pts (4-­4)

Co­lón 11 pts (4-­3)

Hér­cu­les 11 pts (3-­5)

Pin­güi­nos 8 pts (0-­8)

Primera "B":

Arro­yi­to 15 pts (7-­1)

In­de­pen­dien­te 13 pts (5-­3)

Spor­ti­vo 12 pts (4-­4)

El Ta­la 12 pts (4-­4)

Fron­di­zi 11 pts (3-­5)

1536 Vi­vien­das 9 pts (1-­7)



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes