Regatas recibió al campeón olímpico Marco Giordano

El flamante campeón olímpico, el base juvenil de Regatas Corrientes, Marco Giordano, llegó este viernes a su casa, y su gente lo recibió como un verdadero campeón. Todo el básquet, todo el Club, le rindió un humilde pero sentido homenaje, a lo que el popular “Markito” retribuyó con infinidad de autógrafos y fotos con le medalla de oro.

La magia y el alcance de la televisión, el espíritu olímpico, la tremenda entrega y compromiso de los juveniles, el furor del 3×3, y la humildad del equipo, entre otros, pusieron a la Selección Nacional en lo más alto, más allá del oro conseguido en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018. Y en ese combo de sueños hecho realidad, de grandes esfuerzos y sacrificios, el base del Club de Regatas Corrientes, Marco Giordano, convertido en un verdadero héroe de la Selección, con actuaciones verdaderamente memorables, tuvo su humilde pero sentido recibimiento, que se prolongará el próximo domingo.



Y en el caluroso recibimiento, el presidente del Club de Regatas Corrientes, Eduardo Tassano, fue claro y contundente: “Estamos orgullosos de estos campeones del mundo, estamos orgullosos de este regatense que sin dudas es el mejor jugador del mundo”. “No me cabe ninguna duda -agregó-, Giordano fue la figura de la Selección en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Llevó al equipo adelante, puso la cara en los momentos críticos, y lo hizo con la desfachatez y categoría propia de un adulto, no de un pibe. Orgulloso y me quedo corto”.

Y con esas palabras los categorías de mini del Club de Regatas Corrientes, junto a sus padres, simpatizantes y socios, estallaron en el grito sagrado ¡dale campeón, dale campeón! para el popular “Markito”. En el recibimiento también estuvo otro jugador de la Selección Argentina, en este caso Mayor, Javier Saiz, quién dijo “felicitaciones por el oro olímpico, te lo mereces, al igual que todo el equipo, a pesar del sufrimiento que nos hicieron pasar en las semifinales”.



“Ahora a descansar y a meter la cabeza en Regatas. El domingo jugamos el clásico, en nuestra casa y te necesitamos”, dijo en su inconfundible cordobés; a lo que el “Sexto Jugador” respondió con el tradicional “el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar”. Y el interrogante caía de maduro, y Giordano también fue claro y contundente: “Obvio que voy a jugar”. Para luego visiblemente emocionado, agradecer diciendo: “sinceramente no me esperaba este recibimiento, me sorprendieron y me llena de alegría”. “Simplemente quiero agradecer a los chicos, a la gente, a los dirigentes por este recibimiento, por compartir esta inmensa felicidad, y nos vemos el domingo en el clásico”, dijo Giordano en medio de festejos, cantos, fotos, y autógrafos… es que en el parque Mitre nace un nuevo ídolo.



