Se definen los clasificados a la semifinales

Hoy se disputa la octava fecha de la fase clasificatoria de la Liga Provincial de Mayores, Copa Challenger Gobierno de Corrientes en forma integral, la última de la instancia inaugural de la competencia. Mientras Juventus y Atlético Mercedes ya se instalaron en la siguiente fase, cuatro equipos pugnarán por las dos plazas restantes para la instancia de semifinales.

Grupo 1



Atlético Mercedes enfrentará a Colón con la tranquilidad de haber obtenido la clasificación con anticipación. Atlético, si gana, deberá esperar el resultado de Juventus en el otro grupo, y puede ser 1 de la fase regular. Por su parte, Colón no tiene posibilidades de seguir en competencia. En Paso de los Libres, se disputará el plato fuerte de la noche, Barraca recibe a Social Antorcha, con la obligación de ganar para acceder a la siguiente instancia. Igual situación para los saladeños, un triunfo lo deposita entre el selecto grupo de los 4.



Grupo 2



Acá las cosas son más sencillas. Juventus, líder, clasificado y virtual 1 de la tabla general, recibe a Foot Ball de Esquina. La visita depende de sí mismo y una victoria lo deposita a la siguiente instancia. En tanto que con una derrota, dependerá del resultado de San Lorenzo, los curuzucuateños no tendrán que ganar para que los esquinenses accedan a semis. Si bien los partidos no se ganan antes de jugarlos, San Lorenzo tiene todas las fichas a ganador, cuando esté recibiendo a Deportivo Yacyretá, que aún no pudo ganar en el certamen y quedó tempranamente eliminado.



Programa de partidos:

Grupo 1

21:00 Deportivo Colón vs Atlético Mercedes / Árbitros: Carlos Moreyra y Leandro Lencina

21:00 Barraca vs Social Antorcha / Árbitros: Guido Estigarribia y Cristian Margalot

Grupo 2:

21:00 San Lorenzo vs Deportivo Yacyretá / Árbitros: Ignacio Leiva y Maximiliano López.

21:00 Deportivo Juventus vs Football / Árbitros: Cesar Bajeneta y Alejandro Costa



Posiciones:

Gru­po 1:

1) Atlé­ti­co Mer­ce­des* 12 pts. (5-­2)

2) Ba­rra­ca 11 pts.(4-­3)

3) De­por­ti­vo Co­lon 10 pts.(3-­4)

4) So­cial An­tor­cha 10 pts. (3-­4)

Gru­po 2:

1) De­por­ti­vo Ju­ven­tus* 13 pts. (6-­1)

2) Fo­ot Ball 11 pts. (4-­3)

3) San Lo­ren­zo 10 pts. (3-­4)

4) De­por­ti­vo Yacy­re­ta 7 pts.(0-­7)

(*) Cla­si­fi­ca­dos a se­mi­fi­na­les



