Se definieron los semifinalistas de la Liga Provincial

Este sábado se disputó en forma completa la última fecha de la Liga Provincial de Clubes 2018, donde quedaron definidos los cruces semifinales que darán inicio el próximo fin de semana. Los duelos serán: Juventus vs Barraca y Atlético Mercedes vs Football.

Atlético Mercedes ante Foot Ball de Esquina y Deportivo Juventus ante Barraca de Paso de los Libres serán los cruces que animarán las semifinales al mejor de tres juegos, de la Liga Provincial Copa “Challenger” Gobierno de Corrientes, que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes. Ello quedó determinado luego de la disputa de la última fecha de la fase regular. Inicia el próximo fin de semana.



Atlético Mercedes no tuvo inconvenientes en su visita a Colon, a quien venció 50-75 y tras la caída de Juventus, quedó además con el 1 de la tabla general y ahora, en caso de llegar a las finales, tendrá ventaja de campo. De los cuatro, es el único que repite actuación, teniendo en cuenta la temporada 17/18, en la cual fue subcampeón. En tanto Barraca se hizo fuerte en su reducto y batió a Social Antorcha por 80-62, logrando de esta manera una histórica clasificación a las instancias decisivas de un pre-Federal. Recordemos que este certamen otorga al campeón el ascenso a la tercera categoría del básquetbol nacional.



Por el Grupo 2, San Lorenzo no tuvo ni siquiera que traspirar teniendo en cuenta que Deportivo Yacyretá no cumplimentó el cupo mínimo de jugadores que establecen las reglamentaciones y el score fue 20-00 para el local. De esta manera el debut del equipo de la tierra de “la energía” en la justa provincial, fue con más penas que gloria, teniendo en cuenta que no pudo ganar en el certamen.



Con este panorama la atención pasó a tener el juego en el que Juventus recibía a Foot Ball. El juego en líneas generales no tuvo los condimentos que se podía esperar, y lo que se vio en el campo de juego no terminaba de cerrar la historia. Finalmente la visita se llevó el triunfo 70-73 y la clasificación. Por contra partida, el “Granate” que tenía casi el 1 general en el bolsillo, lo terminó resignando a manos de la “Crema” mercedeña.



