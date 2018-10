Giordano: “Ojala sea un envión para lo que viene”

El base juvenil de Regatas Corrientes, Marco Giordano, tuvo su noche de gloria. Tras su consagración en los Juegos Olímpicos de la Juventud, el rosario volvió a su casa y lo hizo con una soberbia actuación para contribuir en el triunfo ante San Martín por 100 a 87. “Ojala sea un envión para lo que viene”, dijo.

El Club de Regatas Corrientes, todo el público y los dos planteles se sumaron al recibimiento y reconocimiento de Marco Giordano, flamante medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018. Fue minutos después de la presentación olímpica del clásico correntino, en medio de una marcada ovación. Al respecto la figura del clásico, en el triunfo de Regatas Corrientes ante San Martín por 100 a 87, dijo que “el recibimiento fue muy lindo, lo disfrute mucho. Y después contento por lo que sucedió. Así que muchas gracias a todos”.

El clásico ante San Martín era una dura prueba, una cita de honor para el “Fantasma” ya que no venía bien, a tal punto que cualquier resultado no lo iba a sacar de la última posición del grupo “A”. “No la veníamos pasando bien. Esto ojala sea un envión para lo que viene, para comenzar a jugar bien y se den buenos resultados”, puntualizó Giordano al respecto. Giordano, que sólo había jugado en el debut ante La Unión de Formosa, le dio frescura, atrevimiento, claridad y gol al ataque “remero”, y al respecto el base juvenil comentó que “Victoriano me pidió que juegue tranquilo, que haga lo que se hacer, que no me apresure, que tome buenos tiros. Funcionó, no me apresuré, y la verdad que la gente con su aliento me ayudó muchísimo”.

Regatas no sólo le ganó a San Martín sino también marcó 100 puntos, en una actuación convincente, a tal punto que por primera vez en la temporada se quedó con un juego con margen, cómodo. “El equipo en ataque jugó fluido, con confianza, que nos permitió tomar buenos tiros”, dijo respecto al juego colectivo. La última fecha de la fase clasificación del Súper 20, dejó a los clásicos rivales en las puertas de un nuevo enfrentamiento, esta vez por el Repechaje, que comenzará el jueves en el parque Mitre, y al mejor de tres juegos. “A dar lo mejor de nosotros para lo que viene. A preparar el juego y ojala se de como hoy –por el domingo-“, puntualizó.

Y en lo personal, en medio de muchísima expectativa, a Giordano no le pesó la presión, la mochila de volver al primer equipo, al punto que fue la figura del clásico con 21 puntos (1/2 en simples, 4/7 en dobles y 4/7 en triples), viniendo desde la banca con 23’42” minutos de juego; además de acumular 7 asistencias, y 4 robos; entre otros. “Estoy tranquilo, confío en lo que puedo hacer. No tengo presión, las cosas me salen naturalmente, por ahí sin pensar, y eso quizás me ayuda. La verdad disfruto mucho de este deporte”, comentó Giordano al respecto. Ya en la distancia y como balance final de los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018, con oro incluido, Giordano dijo que “fue un envión para lo que viene, un aprendizaje. Disfrute mucho el torneo, así que ahora a seguir entrenando, para seguir mejorando”.

