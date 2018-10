Ariel Rearte: "En esta gira el equipo demostró mucho carácter"

Comunicaciones cerró la primera fase del Súper 20 con tres triunfos en tres presentaciones en la gira realizada por la Corrientes y Formosa. De esta manera el "aurinegro" se metió en los octavos de final y espera rival para los playoffs. El técnico Ariel Rearte hizo su análisis tras su regreso a Mercedes.

- ¿Conforme con la gira y la clasificación?

Sí, la verdad que la gira fue muy positiva más allá de las tres victorias. Jugamos tres cuartos cuartos con gran nivel con mucho carácter, siendo protagonistas, sin importar la cancha. Buscamos imponer nuestra forma de juego o la manera que queremos que se jueguen los partidos y creo que esa fue la victoria más importante, nos demostramos a nosotros mismos que tenemos que ser los generadores de lo que pase dentro de la cancha. El resultado puede caer para un lado o para el otro pero tenemos que fortalecer la idea de que las cosas que suceden en la cancha estén más cercanas a lo que nosotros deseamos y no esperar que los rivales empiecen a jugar y ver como se presentan los partidos. Muy contento porque vemos esa capacidad del equipo durante más tiempo en los juegos. De todas maneras hay muchas cosas por mejorar. Esto es un constante crecimiento que tiene que finalizar en un equipo sólido para la Liga.



- Lo bueno es que ahora los juegos se cerraron favorablemente…

Si claro, sobre todo porque en los partidos que habíamos perdido tuvimos el control bastante tiempo y estaba en el debe el cierre de los juegos. Pero en esta gira el equipo demostró mucho carácter para poder jugar bien en los momentos determinantes.



- Con La Unión se mostró una buena intensidad defensiva. ¿Van encontrando lo que quieren en ese aspecto?

Si, creo que ese es el camino. Ese trabajo defensivo que hicimos muy bien en el primer cuarto del último juego debió continuar en el segundo y tercer cuarto. Pero tuvimos un bache grande que contra equipos con tanto poder de gol como La Unión se paga. Son cosas que hay que corregir y seguir trabajando. Ayer (el domingo) alcanzó pero no nos podemos quedar con eso. Debemos ir en la búsqueda de ser sólidos durante los cuarenta minutos. Si no habrá partidos que no nos va alcanzar con dos cuartos muy buenos y con dos de mala defensa.



- ¿Qué pasó con Battle?

Sintió un dolor en el tobillo (no en el que fue operado) en la preparación para la entrada en calor y no quisimos arriesgarlo. Por estas horas se le hará una resonancia y luego viajará a Corrientes para ver a los especialistas. Esperamos contar con el miércoles a la noche cuando regresemos a las prácticas. Ojalá que dejemos atrás el tema de las lesiones.



- Lo bueno es que se han repuesto ante este tipo de adversidades…

Si el equipo se va adaptando trata de suplir las ausencias pero en esto de la formación y desarrollo del mismo lo ideal es contar con todos así uno puede encontrar la formación, la rotación en diferentes momentos y ese limita mucha para poder probar en este Súper 20 todas estas combinaciones. Así es este juego y hay que tratar de solucionarlo.



- ¿Otro de los que se está recuperando es el brasileño Víctor Leal?

Si ya está en plena recuperación, en 10 días creemos que estará en cancha, así que contento porque estuvo con nosotros en la gira y porque lo de él va bastante rápido.



- ¿Preferís algún rival para la próxima instancia?

Todavía no se cerró la otra zona pero creo que no saldrá de QUIMSA, Instituto o Atenas. Para este momento del año está muy bueno enfrentarse a los mejores y poner la vara más alta para que esto que decíamos que veinte minutos muy buenos se tengan que transformar en cuarenta.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes