Victoriano: "Nunca sentí que corría peligro el partido"

Regatas cerró el año de la mejor manera al ganar el clásico ante San Martín para mejorar el récord a un muy buen balance 4-1. Tras el partido el técnico Lucas Victoriano hizo su análisis del encuentro y de lo que viene en 2019 para el elenco del Parque Mitre.

- En el entretiempo dijiste que estabas conforme con lo que habían hecho, pero íntimamente creo que tenías algunas cosas para ajustar...

No, entré al vestuario y les dijo lo mismo. Los tiros que no entraron en el segundo cuarto hicieron parecer que el partido estaba más parejos, pero yo sentía que los estábamos dominando y que desplegábamos el juego que queríamos. Es muy difícil dominar a un equipo así durante los 40 minutos, si lo lográbamos en el segundo tiempo íbamos a tener posibilidades de ganar y hubo ciertos momentos en los que estuvimos muy acertados, sacamos 10 puntos de diferencia y ya pudimos jugar más tranquilos.



- ¿El juego giró mucho en relación a la puntería exterior?

Tenemos todos tiradores acá... los pivotes también lo hacen. Tenemos muchos puntos exteriores y también sabíamos cómo defendían ellos, cerrándose para proteger la caída de los pick and rolls. Tuvimos jugadores en buenas posiciones para tomar esos tiros.



- Supongo que abrás visto el partido de San Martín con Quimsa, por lo cual en ningún momento te podías quedar tranquilo . De hecho, se cerró mucho en el final con otra remontada de ellos...

Sí, San Martín es un equipazo. Tiene hombres, jugadores con muchas batallas encima que nunca se dan por vencido. No esperábamos menos, en un clásico es normal que se sufra hasta el final. Realmente estuvimos bien, porque mantuvimos la concentración: se suele frustrar a los rivales con dos o tres buenas defensas y una ventaja de diez, algo que pudimos hacer. La verdad que no sentí nunca que corría peligro el partido, eso me transmitían los jugadores.

- Perdiste el primero y después ganaste cuatro seguidos. ¿Querrías que no hubiese receso ahora?

Lo necesito, además creo que los jugadores también necesitan descansar de mis gritos o palabras. Todos precisamos ese tiempo, la Liga es muy exigente, las fechas son especiales y hay que estar con la familia. Con los calendarios no me suelo meter, a veces te tocan tres partidos seguidos o podés descansar una semana, pero no me quejo de ninguna manera. Estoy contento de estar en esta Liga, creo que es la mejor y la más competitiva de América, exceptuando la NBA. Estar en estas condiciones de 4-1 hace que confiemos más en lo que estamos trabajando y que podamos ir evolucionando con el transcurso de los partidos, para que la misma Liga no ponga el objetivo allá por marzo.



Fuente: Basquet Plus



