Victoriano analizó el gran presente de Regatas

Antes de licenciar al equipo para las fiestas de fin de año, el entrenador de Regatas Corrientes, Lucas Victoriano analizó el presente “Fantasma” y dejó en claro su filosofía de juego, y tiró una frase contundente: “el todo es el equipo”.

El receso por las fiestas de fin de año, inoportuno si se quiere por la actualidad del equipo, lo encuentra a Regatas Corrientes en el lote de los primeros en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), con cuatro triunfos y sólo una derrota en el debut de la competencia. Sin embargo el entrenador del equipo “Fantasma”, el tucumano Lucas Victoriano sostuvo, antes de licenciar al plantel hasta el próximo viernes 28 de diciembre, que “necesitan el receso”.



“Necesitan descansar de mis gritos, de mis palabras. Todos necesitamos este receso, la Liga es muy exigente. Son fechas especiales, hay que estar con la familia”, siguió señalando el técnico, que está cumpliendo su primer año al frente del equipo “remero”. “Yo no me meto con el calendario. Algunas veces te toca tres partidos seguidos, después de descansar una semana, es así. No me quejo, estoy contento de estar en esta Liga, la mejor y más competitiva desde la NBA para acá abajo”, añadió.



GRAN PRESENTE



En tanto que respecto a la actualidad del equipo dijo “estar en estas condiciones de 4 a 1, hace que confiemos más en lo que estamos trabajando, y que podamos ir evolucionando partido a partido, para que la misma Liga, en marzo, nos ponga un objetivo”. “De visitante es verdad que nos solemos juntar un poco más, serán las circunstancias?, vamos a un lugar con menos personas, con menos presión y la verdad estamos jugando mucho mejor de visitante que de local”, siguió comentando. “Lo bueno es que vamos cuatro victorias y una derrota, que se nos escapó ahí en el final, en donde no jugamos bien, pero bueno paso. Pero el equipo sigue dando pasos hacía adelante, es lo que todo entrenador quiere, y vamos a seguir en eso”, enfatizó.



ESTILO VICTORIANO



“Ojala sigamos con esta dinámica, los chicos están entendiendo poco a poco que somos un equipo de doce jugadores, con diez jugando largos minutos”, remarcó ya metidos en su filosofía de juego. “Todavía el equipo puede dar más, estamos en un proceso de aprendizaje, con dos chicos nuevos (Omar Cantón y Adonys Henriquez) que hay que meterlos en el esquema, en la filosofía, que no es fácil, lo vengo diciendo desde que llegue”, remarcó.



“Mi filosofía, mi estilo es muy difícil. Entrar, producir, salir, y muchas veces es incómodo. No es fácil, porque hay gente que no se siente importante, porque no tira al aro, porque está tres o cuatro minutos sin tocar la pelota”, añadió. “Pero bueno van entendiendo de a poco, las victorias hacen también que vayan entendiendo y tolerando mejor”, siguió comentando Victoriano, que llevó Regatas Corrientes hasta los cuartos de final del Súper 20 en donde cayó ante Quimsa de Santiago del Estero.



“Nosotros no tenemos un quinteto titular, y otro suplente. Somos diez jugadores muy parejos. Cuando no esta Omar (Cantón) y “Tony” (Smith), como ante San Martín, saldrá Paolo (Quinteros) y Marco (Giordano), o “Jony” (Treise) con Javier (Saiz), o Fabián (Ramírez Barrios) y el “Potri” (Juan Pablo Arengo). Hubo durante muchos partidos figuras diferentes, y creo que eso es lo importante. El todo es el equipo”, recordó.



EL RECESO, LOS EXTRANJEROS



Al ser consultado si los jugadores foráneos vendrían ya en el nuevo año, Victoriano fue terminante al señalar que “yo creo que eso pasaba antes. Ellos saben que el 27 tienen que estar en Corrientes, y el 28 comenzamos a entrenar, y si no vienen tendrán que pagar multa, o dejaran de jugar. Acá no hay extranjeros, ni nacionales, somos todos iguales. A las siete entrenamos, y a las siete empieza, este quien este, y se llama como se llama”.



“FELICES FIESTAS”



“Les deseo al equipo felices fiestas, que estén con la familia, que descansen, y que vengan con las pilas renovadas, porque vamos a estar exigentes en el retorno”, dijo Lucas Victoriano como despedida y salutación para las fiestas de fin de año. “Y a la gente del Club lo mejor. Personalmente me he encontrado con una familia enorme, que me trató de maravillas desde el primer día. Así que mis deseos de felices fiestas, que sigamos caminando juntos, y si se puede conseguir cosas mejor”, añadió al final.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes