Regatas y un enero exigente

Regatas Corrientes tendrá un enero de 2019 exigente en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Diez partidos, seis de local, especial para ver al equipo de Lucas Victoriano en el parque de Mitre de vacaciones.

Regatas Corrientes volverá a los entrenamientos el próximo viernes 28 de diciembre en donde preparará una nueva salida a la ruta, para enfrentar a Obras Sanitarias e Hispano Americano. El miércoles 2 de enero del nuevo año ya embarcará para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para jugar el viernes 4 de enero, y 48 horas después lo hará en Río Gallegos (Santa Cruz) para medirse con Hispano.



Tras la primera gira, Regatas jugará en el “José Jorge Contte” el jueves 10 de enero de 2019 en donde recibirá a Quimsa de Santiago del Estero; para luego volver a preparar los bolsos para salir de gira. El lunes 14 de enero se presentará en Sunchales, en el “Hogar de los Tigres”, para enfrentar a Libertad, y el miércoles lo hará en Concordia, en el “Gigante Verde”, para medirse con Estudiantes.



Para cerrar enero tendrá una seguidilla de cinco partidos en casa, en donde se medirá ante Comunicaciones el 19, ante Obras Sanitarias, el 22, ante Boca, el 25, ante Ciclista Olímpico, el 28, y ante la Unión el 31 de enero. Es decir un mes de enero cargadito, después de las fiestas, con diez partidos en el calendario, cuatro de visitantes y los seis restantes de local; y en donde Regatas deberá hacerse fuerte para seguir prendido en el lote de los primeros de la Liga Nacional.



CALENDARIO “FANTASMA”



Día / Hora / Encuentro / Lugar

04/01/2019 20:00 Obras vs. Regatas (Templo del Rock)

06/01/2019 21:00 Hispano vs. Regatas (Boxing Club)

10/01/2019 21:30 Regatas vs. Quimsa (José Jorge Contte)

14/01/2019 21:30 Libertad vs. Regatas (El Hogar de los Tigres)

16/01/2019 21:30 Estudiantes vs. Regatas (El Gigante Verde)

19/01/2019 21:30 Regatas vs. Comunicaciones (José Jorge Contte)

22/01/2019 21:30 Regatas vs. Obras (José Jorge Contte)

25/01/2019 21:30 Regatas vs. Boca (José Jorge Contte)

28/01/2019 21:30 Regatas vs. Olímpico (José Jorge Contte)

31/01/2019 21:30 Regatas vs. La Unión (José Jorge Contte)



