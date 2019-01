Atlético Saladas retomará los trabajos el 14 de enero

Con vistas a la reanudación del Torneo Federal de Básquetbol, el plantel profesional del rojo volverá a entrenarse desde el próximo lunes 14 de enero bajo las órdenes de Carlos Perez y su cuerpo técnico y la totalidad del equipo. La buena nueva también pasa por la exitosa operación de Gonzalo Spikerman.

Luego de las merecidas vacaciones que por estas horas transita el plantel mayor del Club Atlético Saladas, el “Cali” Pérez, el entrenador entrerriano confirmó que el próximo domingo 13, arribarán todos a la ciudad, mientras que, el domingo 14 de enero y en doble turno, comenzarán con las sesiones de entrenamiento.



Si bien se encuentra descansando en su Concepción del Uruguay natal, el coach Pérez reflexionó sobre lo que dejó la primera parte de esta División NEA y lo que viene. “Empezamos a jugar bien, y la verdad que cuando los jugadores interpretan y plasman lo que uno quiere, genera placer”. “Estamos más concentrados y entendiendo el cómo ganar”, es decir “pasar la pelota, buscar al mejor posicionado para tirar, mantenerse firme en todo momento para ejecutar los sistemas y lo más importante que es defender, así que en esa línea debemos seguir cuando volvamos” afirmó.



Insistió que “la etapa que viene es la más dura”, por eso “no tenemos que perder el norte y la forma de trabajar, porque este 8-3 que tenemos de record lo ganamos todos, los jugadores principalmente, y por supuesto los muchachos que me acompañan en el cuerpo técnico Marcelo (Cachi) y el profe Julio (Sosa) que es una barbaridad lo que laburan”. Cabe recordar que el próximo 25 de enero se reanuda el certamen, y Atlético Saladas recibirá en el “gigante de calle Alvear” a AMAD de Goya, en otra edición del duelo correntino.



SPIKERMAN EN EL QUIROFANO



Dentro de las buenas noticias para el rojo, el reciente martes 8 fue intervenido quirúrgicamente el alero bahiense Gonzalo Spikerman, quien el pasado 23 de noviembre sufrió la fractura del escafoides en una de sus manos cuando Atlético visitaba a AMAD en Goya (casualmente rival de la vuelta). Finalmente, acompañado de dirigentes del club y sus afectos, fue operado con éxito en la Capital Federal del país, y ya se mentaliza en su recuperación. El próximo 30 de este mes tendrá un control médico y seguirá adelante con cautela para recuperar la movilidad de su mano.



En sus redes sociales, el mismo Spikerman plasmó lo siguiente: “Gracias a todos los que me mandaron sus fuerzas y energías positivas. Todo salió bien y vamos camino a la recuperación. No quiero dejar de agradecer a la dirigencia y familia de Atlético Saladas que en todo momento me acompañaron. Párrafo aparte para Aldana, el amor de mi vida, que como siempre no deja escapar un detalle y me cuido en todo momento”. Vale recordar que si bien el bahiense no jugará por el resto de la temporada, pero ya es parte de la familia roja y de hecho, es el jugador con mayor presencia en las cinco temporadas del club en la categoría.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes