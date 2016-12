“Quiero suponer que no tocamos el techo”

El entrenador de Comunicaciones de Mercedes, Fernando Rivero, hizo un análisis de la primera parte de la fase inicial del Torneo Nacional de Ascenso, y se mostró entusiasmado con lo realizado por sus jugadores. Claro, lo sabe “recién es diciembre” y prefiere pensar que aún no han llegado al pico de rendimiento.

Desde La Plata, donde hizo “una parada” para pasar Navidad y esperando seguir viaje rumbo a Mar del Plata en la que “esperará la llegada del año nuevo”, Fernando Rivero hizo un balance de lo hecho por su equipo hasta esta parte del año. El plantel fue licenciado y el 9 volverán a los entrenamientos más allá que “cada uno se llevó su rutina para hacer” en estos días, y que el 20 recibirán a Salta Basket, en el medio se pasó casi “el 50 por ciento de los juegos de la primera fase”.



Comunicaciones de Mercedes anoche sumó su novena victoria en fila, en el último partido de este 2016, y el DT se tomó su tiempo para hacer un balance en el programa El Deportivo de radio La Red Corrientes (107.1 MHZ). “Si bien, aun estamos en el 50% de los juegos, se nos vienen dos meses importantes. Nos prepararemos para retomar el 20 de local y, a partir de ahí, jugar bastante seguido. Ahora estamos en un buen nivel, engranaron las piezas, hay buena química, mucha intensidad defensiva, se están pasando mucho el balón y están encontrando muchos tiros abiertos, cómodos. A veces no entran, pero nos está sosteniendo la defensa”, dijo entre sus primeros conceptos.



Además, el ‘Tulo’ destacó que “anoche metimos varios triples, que es una de las cualidades ofensivas, varios tiradores, y por suerte ayer entraron y sacamos una brecha importante. Tanto eso como lo largo del equipo, la rotación y la intensidad que le meten 10 u 11 jugadores, a la larga termina siendo importante. Veremos la segunda parte cómo nos encuentra pero metimos varias victorias, nos pone bien, y se nota que estamos siendo competitivos y estamos a la altura de lo que pretendíamos: jugarle de igual a igual a los equipos tradicionales, de mucha historia en la categoría. Por ese lado, muy contento pero recién va el 50% de la fase regular. Falta y mucho”.



El plantel mercedeño de armó muy bien, como para pelear en la parte alta por un ascenso. Luego de un comienzo irregular, el juego mejoró, y eso tiene que ver con que “hay buena química fuera y dentro de la cancha, ayudados por los resultados, por la rotación, porque en el día a día –en las prácticas- están siendo muy competitivos, hay mucha oposición que permite elevar el nivel individual y colectivamente, y en los partidos eso te permite estar a la altura de esa intensidad que se necesita para jugar”. No hay que olvidar que “la dirigencia nos permitió armar un equipo largo, con juveniles que están jugando –no solo minutos basura- sino minutos importantes de juego, están con confianza y saben que si hacen las cosas bien durante la semana van a tener sus chances; eso ha elevado el nivel de las prácticas y se está viendo en los partidos”.



A pesar de todo lo bueno, Fernando Rivero hizo pisar la tierra y advirtió: “pero esto es recién en diciembre, si estuviéramos cerca de iniciar los playoffs estaríamos en otra realidad pero sabemos que se viene la parte más dura, más importante, porque a medida que pasa la fase regular, cada equipo lucha por la ubicación y cada partido pasa a ser una final”. “Quiero suponer que no tocamos el techo, al contrario, creo que tenemos mucho margen. En la primera fase hemos sacado buenos resultados pero no teníamos continuidad de buen juego durante el partido. Hemos tenido baches y no hemos podido sostener el buen juego, esa fue una falencia que la pudimos corregir”, agregó. Por último, y a pesar de los 9 éxitos en fila, entendió que “el receso nos viene bien porque fue una pretemporada larga. Tener estos días para las Fiestas, desenchufarse un poco viene bien. El 9 tenemos que empezar de a poco para poner de nuevo la cabeza el 20 para poder ser el equipo que dejó de jugar ayer. La idea es seguir creciendo y no quedarnos con esto”.



Fuente: Diario Epoca



