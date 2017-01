Corrientes y San Martín comienzan a tener su espacio nacional

A sólo dos días del inicio del Súper 4 Circus, Corrientes y el Club San Martín comenzarán a palpitar el torneo que se jugará el 6 y 7 de enero en el “Fortín Rojinegro” y contará con la participación de los mejores 4 equipos de la fase inicial de la Liga Nacional de Básquetbol.

Con organización de la Asociación de Clubes (AdC), el viernes 6 se jugarán las semifinales que cruzarán a San Lorenzo vs Estudiantes de Concordia y San Martín de Corrientes vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Por eso desde hoy, se producirá una acción de marketing y difusión inédita en la región, con productores de La Liga y organizadores locales brindarán promociones y montarán mini escenarios en la Costanera Sur de la ciudad, para que todos puedan disfrutar de la previa de un torneo de lujo.



Estas acciones de comunicación y marketing permitirá a la previa de competencia recorrer la ciudad y precisamente en ese sector durante hoy y mañana, se brindará una promoción inédita y se realizará el lanzamiento oficial (mañana por la noche, en horario a definir). Por otro lado, la denominación “Chamamé y Carnaval” representa claramente a dos íconos de Corrientes, con grupos de comparseros, músicos chamameceros y una recepción circense que abrirá un espectáculo increíble durante las dos jornadas. Además, este certamen determinará al primer clasificado a la Súper Copa de La Liga, que se jugará en la previa de cada temporada (en sede neutral) y la jugarán el campeón de la Liga Nacional contra el ganador del Súper 4.



Los horarios de las jornadas serán:

Viernes 6 de enero de 2017 en el Fortín Rojinegro:

20:00 San Lorenzo vs. Estudiantes (C)

22:30 San Martín vs. Gimnasia (CR)

La gran final del Súper 4 “Chamamé y Carnaval” será el sábado 7 de enero desde las 21, y ganador conseguirá el primer trofeo oficial de la temporada y la clasificación a la Liga Sudamericana 2017.



