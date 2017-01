"No te podes dormir, porque lo pagas muy caro”

Unión de Goya volverá al trabajo promediando enero, pensando en el 27 cuando se reanude la competencia y esté recibiendo a Capuchinos de Concordia. Luciano Pozzer, su capitán, quien fuera elegido jugador de la semana por el TFB, en el cierre del año 2016, nos deja sus impresiones.

La última semana de competencia, el TFB, lo eligió a Luciano Pozzer, como el “jugador de la semana” de la Conferencia Norte, luego de sus 25 puntos, 14 rebotes, 1 asistencias, 1 tapa y 1 recupero, en el triunfo en casa ante Atlético Tala, que sirvió además para descomprimir la difícil situación que atravesaba el equipo.



Tras el juego en cuestión, dialogamos con Luciano, quien nos dejó los siguientes conceptos, luego de un partido donde la mano venía más que brava:

“Si, la verdad nos costó muchísimo, estuvimos todo el partido abajo, la verdad que no le encontrábamos la vuelta, hacíamos cambios, cambiábamos las jugadas, cambiábamos la defensa, pero la verdad no le encontrábamos la vuelta, ellos estaban muy efectivos desde afuera y desde la línea de tiros libres, creo que a lo último mejoramos la defensa, empezamos a meter los tiros libres, que no lo estábamos metiendo, metimos un par de triples y nos pusimos en juego, y bueno se ganó en suplementario porque ellos se quedaron sin jugadores, tenían un equipo corto antes del partido ya y después salieron dos o tres por cinco faltas y se quedaron sin recambios”.



- Este triunfo sirve para lo anímico, después del bajón que tuvo el equipo y que suele pasar en estas competencias, y este triunfo puede ser una inyección anímica de cara a las vacaciones y que vengan motivados y con otra impronta.

“Sí o sí, necesitábamos el triunfo como el agua, porque veníamos de tres derrotas seguidas, para ir a pasar las fiestas un poco más tranquilos y después volver en enero con todo y tratar de repuntar y tener un mejor record que en esta primera parte del torneo”.



- Habiendo ya jugado contra todos los equipos del grupo, danos tus impresiones de lo que viste.

“Creo que es un grupo durísimo, sino es el mejor del torneo está ahí, no te podes dormir con ningún equipo porque cualquiera te gana, tienen muy buenos jugadores, tienen experiencia y creo que eso es lo que tenemos que mejorar, tratar de no dormirnos, porque lo pagamos muy caro”.



- Que reflexión te merece el receso de esta temporada, algo atípico en competencias profesionales.

“Me parece muy bien la medida que se tomó este año, de darnos más descanso, porque antes pasábamos la fiesta y volvíamos el 2 o 3 de enero, para jugar el 10, y no podíamos entrenar para llegar bien, ahora tenemos más descanso y podemos preparar bien para el próximo partido, que es el 27 de enero. Vamos a llegar bien”.



- Para cerrar Luciano, a quienes le dedicas este triunfo y este buen momento en lo profesional que estás viviendo.

“Quiero agradecerles mucho a la gente que nos viene a alentar en todos los partidos y que sigan viniendo, que necesitamos de ellos, agradecer al equipo, cuerpo técnico, y a los dirigentes, la familia que siempre está y tratar de mejorar el año que viene y tener muchas alegrías acá en Unión”.



Fuente: prensa Unión



