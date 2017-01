“Ofensivamente no hicimos un buen juego para ganar”

Tras la derrota ante San Lorenzo por 70 a 59 en la Final del Super 4 Circus, el técnico de San Martín, Sebastián González sostuvo, “ofensivamente no hicimos un buen juego para ganar una final”.

Ante la pregunta, si es que pudo influir en el resultado la lesión de Jeremiah Wood, que lo margino del partido desde el tercer cuarto en adelante, el entrenador de San Martín decía, “la otra vez con San Lorenzo no jugó Wood y ganamos, seguro que es un jugador importante para nosotros, lo sentimos pero eso no le tiene que quitar el merito a lo que hizo San Lorenzo”.



Sobre las falencias que mostró San Martín en el tercer cuarto, donde el partido se quebró para San Lorenzo, el entrenador “rojinegro” afirmó, “perdimos pelotas, no tomamos buenos tiros, ellos nos defendieron el pick and roll, y no pudimos sacar contraataques, y a ellos se le abrió el juego por ese lado, en el primer tiempo por ahí habíamos controlado algunas situaciones de juego nosotros y no fuimos contundentes para terminar con un poco más de puntos, y cuando ellos tuvieron la buena aprovecharon y después manejaron la diferencia”.



“Nosotros íbamos cambiando para hacer un desgaste, para hacerlos jugar en el poste bajo, para sacarle un poco de juego a los perimetrales, pero fueron cuestiones, defensivamente 70 puntos y nosotros hicimos 59, y de ahí fue que ofensivamente no pudimos hacer un buen juego para ganar una final”.



De nuevo haciendo hincapié en el segundo tiempo, donde San Lorenzo tomo el control del partido, Sebastián González sostuvo, “emocionalmente fue el quiebre, pero en el juego no estaba quebrado, estábamos a siete puntos y quedaban ocho minutos, pero no estábamos seguros de nuestras situaciones de juego, y con la defensa de ellos no podíamos correr, y quedaron algunos tiros que no pudimos meter, entonces nuestra cabeza se fue quebrando y ellos aprovecharon con espacios esas situaciones, pero era una diferencia que el marcador no estaba quebrado pero ellos tenían el control del juego en general desde el tercer cuarto”.



En cuanto a lo emocional, cuando San Martín veía que el juego se les iba de las manos, el entrenador “santo” afirmó, “a veces necesitas hacer dos o tres cosas bien para sentirte en juego de vuelta y no se nos dio, hacíamos un contraataque, un triple, y después venían dos o tres ofensivas de las mismas situaciones que no estábamos finos, perdíamos pelotas y eso nos llevo a tener bajos porcentajes sobre todo en el segundo tiempo”.



Para finalizar Sebastián González habló de lo que se le viene a San Martín, ya que el próximo viernes el “santo” recibirá a La Unión de Formosa en la continuidad de la Liga Nacional. “Tenemos que aprovechar la adrenalina con la que se juegan este tipo de partido, esta final, que ya la sentimos, y aprovechar para seguir la Liga de esta forma, seguir competitivos, pensando en seguir, este es un torneo intermedio, y nosotros estamos haciendo una muy buena Liga, esto duele, no es lindo perder una final y menos en tu casa, queríamos darle una alegría a la gente, pero no se pudo, y ahora hay que seguir creciendo día a día como equipo para cuidar el puesto de privilegio que tenemos en la Zona Norte, que sabemos que no es nada fácil”.



