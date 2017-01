Unión de Goya volvió al trabajo con caras nuevas

Tras el periodo de vacaciones, Unión de Goya retomó los trabajos con vistas a la reanudación del certamen, cuando el 27 de enero reciba a Capuchinos. La principal novedad pasó por la llegada de Zalabardo y el juvenil Ayala Torales.

Luego del atípico receso impuesto por el Torneo Federal, de treinta y seis días para ser más precisos -la última fecha fue el 21 de diciembre y se reanudará el 27 de enero-Unión volvió al trabajo pensando en la continuidad del certamen.



La agenda de esta especie de “pretemporada” indica para el primer tramo una intensa puesta a punto desde lo físico, a cargo del preparador Andrés Tissera por las mañanas, luego en horas de la noche dar lugar al básquetbol. Esa rutina se repetirá toda la semana, para luego en la recta final del reinicio de la competencia, aflojar las cargas, y dar paso a los trabajos tácticos buscando ensamblar además a los nuevos integrantes al modelo de juego del equipo.



Caras nuevas



Se sumaron Franco Zalabardo, quien ocupará la ficha dejada por la baja de Federico De Bortoli, quien puede jugar en las posiciones 2 o 3. El oriundo de Santa Rosa, La Pampa, viene de desempeñarse en el club Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn, equipo con el cual disputó las finales del Torneo de la Asociación de Básquetbol del Este Chubutense, en diciembre último, y el juvenil Manuel Ayala Torales, 18 años, de Bahía Blanca, proveniente del club Napostá de la capital nacional del básquetbol.



Agenda

Los próximos cuatro juegos de Unión serán los siguientes:

27/1 vs. Capuchinos (L)

3/2 vs. Central Entrerriano (V)

5/2 vs. BH Gualeguay (V)

10/2 vs. Ferrocarril (L)



