“Después de dos derrotas había que cambiar la cara"

Paolo Quinteros sigue desparramando su tremenda jerarquía en las canchas de la Liga Nacional. Ante Echagüe, en el "Estadio de los Sueños”, volvió a hacer gala de su tremenda mano, de toda su categoría, con porcentajes escalofriantes. Sus veintiocho (28) puntos, producto de 4/4 en libres, 6/7 en dobles y 4/6 en triples, hablan por si solos.

“Siempre trato de dar lo mejor. Me siento muy bien. Estoy muy bien físicamente, tengo el apoyo de todo el equipo, del cuerpo técnico que me da toda su confianza. Así que trato en la cancha de brindar lo mejor. Estoy disfrutando, sé que no me queda mucho hilo en el carretel. Así que estoy disfrutando y dando lo mejor para el equipo siempre”, arrancó diciendo el gran goleador.

El entrerriano, capitán del remero, sigue estando en el top five de porcentajes en eficiencia (quinto 19.59) y como artillero (segundo 19.19), siendo el único argentino mesclado entre los foráneos, en una temporada en donde demuestra que para él no pasan los años, porque además lo que no muestran las estadísticas es que el goleador aparece en los momentos calientes, cuando el equipo más lo necesita.



CAMBIAR LA CARA



“Después de dos derrotas consecutivas había que cambiar la cara. El equipo necesitaba un triunfo, sabíamos que estábamos en casa, y las oportunidades en casa no podemos dejarlas pasar. Sabíamos que teníamos en frente un rival que viene mejorando mucho, y por suerte hicimos bien nuestro trabajo”, dijo Quinteros ya respecto al juego.

Regatas a lo largo del juego ante Echagüe, con victoria por 95 a 83, volvió a mostrar sus dos caras. De equipo contundente y agresivo en ataque, en donde sacó 20 puntos (66-46 en el final del tercer cuarto). Y otro permisivo en defensa, permitiendo que el rival se agrande y entre en juego: 75-67 restando cinco minutos para el final.

“Era lógico que fuéramos a tener un bache. El equipo viene un poco cansado, con tres partidos en una semana, con viajes largos. Por ende el equipo estaba cansado y en un momento íbamos a caer un poco, pero lo importante es que después se volvió a acomodar, a sacar una diferencia y se terminó jugando como queríamos”.



CAMBIA, TODO CAMBIA



El aporte en la pintura ante los entrerrianos fue importante. Gabriel Piccato mando en el quinteto inicial a Chevon Troutman, para quizás mostrar su mejor versión desde que está en la Liga con 12 puntos. Muy bien apoyado por Fernando Martina, toda una garantía, y Javier Saiz, otro de gran producción.

“Nosotros somos concientes que Chevon además de una grandísima persona es un grandísimo jugador, había que darle confianza. Tiene condiciones, hoy lo demostró. A nosotros nos viene muy bien que él se ponga bien, porque de esa manera suma al plantel. Lo integramos, le demos confianza y no tengo dudas que nos va a dar muchísimo”, continúo comentando.



BALANCE



Para finalizar y haciendo un balance del inicio del año y de lo que viene, Quinteros dijo que “el equipo está muy bien. Lamentablemente no pudimos traer ninguna victoria de esta salida por Comodoro y Ferro. Estuvimos muy cerquita, el equipo peleo hasta el final, no se entregó. Estamos dos – dos, así que un saldo positivo en el inicio del año”.

“Ahora viene muy bien este descanso, vamos a aprovecharlo. Sabemos que Argentino es un equipo muy aguerrido, que pelea hasta el final. Pero tenemos que pensar en nosotros, en seguir mejorando, creciendo como equipo”, dijo para terminar el gran Paolo Quinteros anticipando el choque ante Argentino el próximo viernes 27 de enero.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes