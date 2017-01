San Martín festeja un año más de vida social y deportiva

El Club San Martín sigue forjando un camino de vida social, institucional y deportivo y este martes cumple sus primeros 85 años de vida. Fue un 24 de enero de 1932 cuando inició a transitar por la senda de la gloria, enmarcada en una historia particular que deja su impronta con cada paso.

Hace más de ocho décadas, la entidad “rojinegra” dio su primer paso en una asamblea que tuvo lugar en la Escuela Centenario de esta ciudad, donde se definió la creación del nuevo club que en sus inicios tuvo un nombre vinculado al tenis (deporte fundacional de la flamante entidad): Robson Tennis Club, en homenaje al por entonces campeón argentino, Guillermo Robson.



La nueva entidad surgió como un desprendimiento del desaparecido Club 9 de Julio que se encontraba en las cercanías del Hipódromo “General San Martín”. Molestos porque la mencionada institución había descuidado el aspecto deportivo, algunos socios decidieron alejarse y formar otra institución. Así se llegó a la reunión de 1932 en una de las aulas de la tradicional escuela donde se dio origen al nuevo club proclamado como primer presidente el doctor Antonio Peluffo. Integrada la Comisión Directiva, que surgió de un grupo de 43 fundadores, se encaró la búsqueda de la sede.



La primera casa fue en la intersección de las calles 9 de Julio y Chaco, donde hoy se levanta el edificio de Vialidad Nacional. Un año después (1933) se consiguió la cesión en forma precaria del terreno ubicado en Salta y Moreno, mientras que la transferencia definitiva del predio por parte del Consejo Superior de Educación de la Provincia se consiguió en diciembre de 1950.



Según la revista que recuerda las Bodas de Oro de la entidad, una de las condiciones impuesta para la cesión fue el cambio de nombre lo que fue aprobado en la Asamblea General Extraordinaria realizada el 16 de octubre de 1949, oportunidad donde se fijó “Club San Martín”. Los primeros deportes que se practicaron en la entidad fueron el tenis, básquet, bochas, pelota a paleta, natación y tenis de mesa. En todos ellos, con destacados resultados que le permitieron a la institución ir ganando importantes espacios hasta convertirse hoy en una de las más grandes de la región.



La marca del básquet



La historia del básquet “rojinegro” sigue escribiendo páginas de mucha gloria y reconocimiento significativo. Porque antes de llegar al podio de la Liga Nacional de Básquetbol y la Liga Sudamericana de Clubes y ser anfitrión de competencias nacionales e internacionales, en 85 años de vida el Club San Martín también vivió grandes momentos dentro del basquetbol nacional.



En los años 70 se destacó en los viejos Campeonatos Argentinos de Clubes, con equipos de gran categoría y jugadores de una enorme condición técnica que marcaron toda una época. Con la llegada de la Liga Nacional, también se sumó a la “revolución” basquetbolística participando del ya desaparecido Pronea donde logró el ascenso a la Liga B. Cómo la vida misma, llegaron algunos momentos negativos hasta que regresó a la competencia nacional y, en el 2007 se consagró campeón de la ex Liga C (actual Argentino de Clubes), al superar en la final a Unión y Fuerza, y obtiene el derecho a jugar la ex Liga B (Torneo Federal).



Sin embargo no participó en esta categoría dado que en la temporada 2007-2008 compró una plaza dar el salto al Torneo Nacional de Ascenso. En el año 2011 vivió otro año de gloria. Venció a Ciclista Juninense en el cuarto juego del repechaje por 88 a 83 y de esta manera obtuvo el derecho a jugar en la Liga Nacional de Básquet.



En la categoría superior jugó una temporada. Los resultados no acompañaron y bajó al TNA donde demostró que es uno de los grandes protagonistas y hoy lucha por recuperar el terreno perdido con la ilusión de volver a la elite. Lleva temporadas consecutivas en la máxima categoría del básquetbol argentino y su nombre va forjando camino y representación para Corrientes y una disciplina que sigue mostrando pasos de crecimiento y madurez dirigencial.



1ª Comisión Directiva

Presidente: Antonio Ricardo Peluffo

Vicepresidente: Daniel E. Barberan

Secretario: Serviliano Cañete

Pro secretario: Ramón González

Tesorera: Matilde M. de Valsangiacomo

Pro tesorero: Florencio Pensa

Vocales titulares: Nicolás Verrastro; Roberto Lottero Martínez; Maria Elisa Marchissio

Vocales Suplentes: Mario P. Mosna; Pedro Pazos; Armando González



Actual Comisión Directiva

(2015-2018)

Presidente: Alberto Sottile

Vice-Presidente: Pedro Sánchez

Secretario: Atilio Mosna

Pro-Secretario: Héctor Ferreyra

Tesorero: Mario Carzino

Pro-Tesorero: José Gatti

Vocal Titular 1º: Javier Moretti

Vocal Titular 2º: Juan Carlos Balbi

Vocal Titular 3º: Juan Carlos Alvarez

Vocal Titular 4º: Alberto Papadía

Vocal Suplente 1º: Dante Mosna

Vocal Suplente 2º: David Palka

Vocal Suplente 3º: Oscar Vignolo

Revisores de Cuentas

Titulares: Rolando Henaín y Juan Domingo Benítez.

Suplente: Cristian Grabre.



