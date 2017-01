Los más jóvenes de Comunicaciones hablaron del presente

Los más jóvenes del plantel de Comunicaciones, Matías Aristu, Santiago Ferreyra y José Defelippo, analizaron el presente del equipo y lo que viene en materia de partidos.

Matías Aristu es la ficha menor de 21 que tiene la entidad y respecto al juego que perdieron con Independiente señaló "el partido ya pasó, es un buen cachetazo para ver que nada es fácil en este torneo que hay que pelear partido a partido así que ahora hay que focalizar todo en la gira".



Respecto a su actuación y la del equipo en esta primera etapa del campeonato sostuvo que "el equipo fue de menor a mayor. Sabíamos que nos iba costar adaptarnos que era un equipo nuevo con una nueva filosofía. Hoy metimos una buena seguidilla de partidos ganados (10) o sea que el equipo está bien, está focalizado con ganas y tiene su objetivo bien claro. Personalmente también, existen los altibajos, no siempre los partidos son buenos pero estoy contento con el trabajo que vengo haciendo. Tengo que seguir entrenando y ajustando cosas y tratar de evitar que lleguen esos bajones que a veces complican al equipo".



Se vienen tres partidos duros en la gira por el norte "son tres partidos duros. Vamos a jugar de nuevo con Independiente que ahora ya lo conocemos. Son partidos muy importantes y hay que ganar la mayor cantidad. Si bien a Mitre y a Salta ya les hemos ganado no tenemos que relajarnos".



Por su parte el rendidor U19 del aurinegro, Santiago Ferreyra, sostuvo "siempre uno piensa lo que es mejor para el equipo por eso venimos y tratamos de hacer algo extra para mejorar. Con Independiente tuvimos una noche errática y bueno hay que seguir trabajando para mejorar la efectividad, porque todo suma".



Respecto al juego con Independiente dijo "me tocó entrar y encontrar algunos tiros que entraron eso me ilusionó para levantar el partido, pero después entramos en un bache enorme y no se pudo ganar. Fue una noche para el olvido. Es preferible que estos baldes de agua fría lleguen ahora y nos más adelante".



Respecto a la gira por el norte señaló "estamos bien preparándonos, con muchas ganas de emprender viaje y ganar los juegos". Su adaptación al equipo ha sido muy buena y día a día se siente con más confianza. "Si bien lo que me pide el entrenador es que no haga puntos cada vez que entro trato de darle al equipo más intensidad y ritmo y tomo los tiros que quedan. En ese sentido me siento muy confiado ganando un lugar y sintiéndome parte por la confianza que me da el resto de los jugadores".



José Defelippo, es otro de los U-19 del plantel con varios minutos en cancha dio su visión del equipo en el torneo "la verdad es que nos sorprendió la derrota. Es un cachetazo, aunque pienso que también necesitamos un poco de la suerte de ganar un juego sin jugar bien. Nunca tuvimos la suerte de ganar un partido aunque juguemos mal como por ahí algún rival le pasa. Pero eso sirve para mejorar, mirar los errores y que no se repitan más adelante"



"Yo estoy muy cómodo en el equipo -dijo- el "Tulo" (Rivero) y los chicos me dan la confianza para hacer lo que tengo que hacer. El entrenador no me mete presión me pide que defienda intensamente y que cuando tenga algún tiro lo tome así que eso te hace las cosas más fáciles". Sobre la gira remarcó "son tres partidos duros, hay que ir partido a partido y tratar de lograr la mayor de victorias posibles".



