En Santiago Comunicaciones buscará revancha

El conjunto mercedeño visitará hoy desde las 21 en el estadio Ciudad de la capital santiagueña a Independiente, que el pasado martes 24 se impuso en el interior correntino 73 a 71.

Con la intención de tomarse desquite de la derrota sufrida el pasado martes en Mercedes, Comunicaciones visitará esta noche a Independiente de Santiago del Estero en un cotejo correspondiente a la Conferencia Norte del Torneo Nacional de Ascenso (TNA) de básquetbol. El encuentro dará inicio a las 21, se disputará en el estadio Ciudad de la capital santiagueña y contará con el arbitraje de Oscar Martinetto y Maximiliano Moral.



Los mercedeños, segundos en la Conferencia con 15 triunfos y 5 derrotas, comenzarán de esta forma una gira que incluirá presentaciones en Tucumán (martes 31 frente a Mitre) y Salta (jueves 2 de febrero contra Salta Basket).



En el antecedente inmediato entre Comunicaciones e Independiente, triunfo santiagueño 73 a 71, el conjunto dirigido por Fernando Rivero no se sintió cómodo por la presión defensiva que le impuso el rival. Pese a lo cual, tuvo opciones para quedarse con el triunfo, pero falló en el cierre y dejó pasar una excelente posibilidad. Además, hoy, se medirán Sportivo Las Parejas vs. Barrio Parque (20), Hindú Club vs. Villa San Martín (21) y Mitre vs. San Isidro (21).



