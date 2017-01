Unión se alista para su primera gira del año

Tras el importante triunfo ante Capuchinos de Concordia, el plantel de Unión de Goya retomará hoy los entrenamientos pensando en su primera gira del 2017, donde deberá visitar a Central Entrerriano y a BH de Gualeguay.

El primer equipo de Unión, al frente de Gustavo Bataglia, volverá a los trabajos hoy por la mañana, con la mente puesta en la exigente gira del fin de semana, donde el viernes visitará a Central Entrerriano y el domingo hará lo propio ante el líder BH de Gualeguay.



Luego del importante triunfo ante Capuchinos, dialogamos con German André, autor de 23 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, quien hace un análisis del triunfo, del equipo, su balance personal y se ilusiona con lo que viene.



- Primer juego del año, lo que llevó que en algunos momentos se sintiera la inactividad de tanto tiempo. Como viste al equipo en este primer partido y a tu nuevo compañero:

“Bien, creo al equipo lo vi bien, ahora con la llegada de Franco (Zalabardo), tenemos un recambio más y eso se nota a la hora de jugar. Franco suele jugar de 2, 3 o 4 lo mismo que Lucho también (Pozzer), y en ese caso te da mucha más variantes para poder rotar el equipo también. Fíjate que hoy los pívots nuestro se cargaron con faltas y sin embargo pudieron suplir ahí abajo del aro lo mismo”.



- Al inicio se sacó una buena diferencia en el primer cuarto, hecho que se repetía en los inicios de los periodos, aunque promediando los mismos, Capuchinos lograba revertir y quedar en juego. A que atribuís esa situación:

“Si creo que nosotros arrancamos con una buena efectividad el primer cuarto, 30-17, que eso nos dio la ventaja por ahí para cuando no estás enchufado en dos o tres pelotas seguidas, donde ellos si estaban enchufados y tenían muchas diferencia para volver a recuperarla, creo que ese aire del primer cuarto nos sirvió para todo el partido, porque mantuvimos la diferencia de cinco, siete, nueve puntos. La ventaja del primer cuarto nos dio aire para después jugar el resto del partido”.



- Claro, ellos descontaban pero enseguida en un par de ofensivas ustedes volvían a establecer diferencias:

“Seguramente, creo que nosotros teneos buenos muy buenos jugadores en ataque y eso nos lleva a que nos apresuremos a querer convertir, pero cuando nos damos tres o cuatros pases de seguido y rápido sacamos diferencias”.



- En varios pasajes del partido German, tuvieron un juego solidario, pasándose la pelota, además de una fuerte defensa que es lo que se había trabajado en la semana:

“Seguro, fueron diez días de trabajo físico con Andrés Tissera muy duros, creo que eso dio resultados, y por lo menos, lo mismo que les dije a los otros, venia de tener un año con mucha dolencia el año pasado, siempre me ha pasado algo, después el desgarro de la mano creo que me llevó mucho tiempo recuperarme y agarrar ritmo físicamente, y creo que estos diez días físicos me sirvió muchísimo para volver a tener confianza en mi juego”.



- Cuál es el balance personal que haces, y donde en el juego de hoy pudiste desplegar todo el talento que tenes y que te habíamos visto cuando defendías otros colores:

“Si yo más que nadie se cómo soy, cuando me falta algo la manera que yo entreno, sabía que me faltaba algunas cosas de piernas y las fui a trabajar en el gimnasio, eso creo que hoy me dio la posibilidad de estar un poquito mejor, pero esto no termina acá, yo sé que puedo dar más así que voy a seguir entrenándome duro, para que las cosas puedan seguir saliendo de la mejor manera”.



- Para finalizar, el escolta nacido en Esperanza, Santa Fe, nos dejó las siguientes apreciaciones, pensando en la dura gira ante Central Entrerriano y BH Gualeguay del fin de semana venidero:

“Así es, creo que en este torneo sabemos que a nosotros no nos sobra nada, entonces si nos relajamos un poquito sabemos que no vamos a ganar y menos de visitante, entonces creo que cuando el lunes a la mañana ya arranquemos con el profe Tissera, tener la cabeza puesta en la doble fecha, y tratar de robar aunque sea uno de visitante, pero creo que si nosotros estamos bien, podemos conseguirlo. Déjame dar gracias a Dios y mi familia, que me guía desde el cielo, a mi mamá y a mi abuela que me vinieron a ver hoy y a mi novia que me sigue en todos los partidos, gracias a ellos también, que me están apoyando continuamente”.



Fuente: prensa Unión



