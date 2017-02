“Todos los partidos son especiales”

Regatas Corrientes recibirá este domingo a Obras Sanitarias por la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) en un partido especial. Para Javier Saiz, en ese sentido, comentó que “todos los partidos son especiales”.

"Obras será seguramente un rival durísimo, como todos. Con "Nico" (por Nicolás Casalánguida) en el banco, con todo lo que representa para el Club, para la gente de Regatas", siguió comentando el cordobés.

“Obras será seguramente un rival durísimo, como todos. Con “Nico” (por Nicolás Casalánguida) en el banco, con todo lo que representa para el Club, para la gente de Regatas”, siguió comentando el cordobés.



“Fue el hacedor como dice la prensa de la “triple corona” (Liga Sudamericana, Súper 8 y Liga Nacional 2012/13), así que la gente lo quiere mucho, tiene grandes recuerdos de él. Como yo, que medio la posibilidad de saltar del Torneo Federal a la Liga”, remarcó.



Banco completo



“Para mí va a ser un partido especial, porque seguramente también vamos a jugar a estadio lleno. Pero no sólo por lo de “Nico”, sino también porque en el banco, cómo asistente, va a estar “La Pepa” Arrigoni (Marcelo) que fue mi técnico en Hindú Club en el Federal”, añadió. Recordemos que Saiz está jugando su tercera temporada consecutiva en Regatas Corrientes, por lo que toda su historia en la Liga Nacional tiene raíces “Fantasmas”, ya que antes jugaba en Hindú Club de Córdoba en el Torneo Federal de Básquetbol (LNB).



Cien triples



Y hablando de historia y de partidos especiales, el encuentro ante Argentino de Junín representó para el joven cordobés llegar a la marca de 100 triples en la Liga Nacional. “Contento por llegar a los cien triples. La verdad que yo no le prestaba atención, hasta que mi mamá me dijo que estaba a cinco de los cien. Le comente al “profe” Francisco (Gamarra) y él me lo venía contando”, dijo al respecto. “No estaba obsesionado por eso, sabía que en algún momento iba a llegar. En el partido con Argentino cuando lo logre enseguida lo mire al “profe” y nos saludamos, me felicitó. Por eso digo que todos los partidos son especiales, por una u otra cosa”, remarcó.



Un correntino más



Consultado por el cariño de la gente, que ya lo adoptó como un correntino más, por su constante progreso que lo llevó a jugar el Sudamericano de Caracas 2016 y a estar preseleccionado en la Selección Olímpica, Saiz dijo “súper feliz, sabiendo que tengo que seguir mejorando”. “Estoy muy cómodo en el Club, en Corrientes. Estoy muy contento con el equipo, con los compañeros, es un lindo grupo. El cuerpo técnico nos da mucha confianza y eso ayuda mucho. Así que está todo dado para seguir creciendo, progresando”, añadió.



Para finalizar y consultado por el rótulo de equipo ofensivo que tiene Regatas, Saiz fue claro y terminante “para ganar siempre hay que hacer más puntos que el rival. Podes defender muy bien pero si no haces por lo menos un punto más que el rival no sirve”. “Nosotros sabemos que todavía nos falta mejorar, crecer. Creo fundamentalmente que nos falta equilibrio, manejar un poco más los tiempos. Así podemos explotar mejor nuestros buenos momentos y disimular los malos”, finalizó.



