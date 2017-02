San Martín recibe a Obras buscando la recuperación

Luego de las dos derrotas seguidas en Santiago del Estero ante Ciclista Olímpico y Quimsa, el "rojinegro" regresará esta noche a su "Fortín" para recibir a Obras Sanitarias. El juego dará inicio a las 21:30 hs, y contará con el arbitraje de la dupla Fernando Sampietro y Jorge Chávez.

San Martín de Corrientes vuelve a tener agenda en el ”Fortín Rojinegro” en el primer juego del mes de febrero por la continuidad de la agenda de esta Fase Nacional de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El actual líder de la Conferencia Norte recibirá este viernes a Obras Sanitarias e iniciará una seguidilla de 8 partidos en 24 días.



El juego ante el equipo porteño comenzará a las 21:30 en el estadio “rojinegro”, con el arbitraje de Fernando Sampietro y Jorge Chávez. Será el primer cruce de la temporada entre ambos equipos, aunque poseen un historial reciente con 6 juegos en la elite, sumando 2 triunfos correntinos y otros 4 festejos de Obras.



San Martín (está 1º en Conferencia Norte con un récord de 20-8) viene de una gira donde obtuvo dos derrotas (ante Olímpico, en suplementario por 90­85 y tras igualar en 76 y vs. Quimsa por 88­76). Por su parte, Obras (4º en Conferencia Sur con récord de 15-14) logró festejar en el primer paso de esta gira norteña, tras superar el miércoles por la noche a La Unión, por 74-70 en Formosa.



Tras el juego de este viernes, San Martín volverá a salir de gira durante una semana, con juegos en las ciudades de Córdoba (vs Atenas el lunes 6 e Instituto el miércoles 8) y Sunchales (ante Libertad el viernes 10). Los dirigidos por Sebastián González abrieron la semana de entrenamientos el pasado miércoles, con una intensa práctica matutina que se inició en el gimnasio del club, siguió con movimientos técnico­tácticos en el estadio y cerró con trabajos de relajación en la pileta.



Por estos días de prácticas, realizó trabajos diferenciados el pivote bonaerense Damián Tintorelli, quien se recupera de un microdesgarro en los gemelos internos de la pierna izquierda. En la previa, el ala pivote mendocino Federico Aguerre dijo: “Tenemos que cuidar nuestra localía, eso es lo más importante ahora a esta altura del campeonato. Ahora se viene Obras, es un buen equipo con buenos jugadores y será otra linda medida para nosotros”.



Agenda "rojinegra"



Viernes 3 de febrero - 21:30 (L) vs Obras Sanitarias

Lunes 6 de febrero - 21:30 (V) vs Atenas de Córdoba

Miércoles 8 de febrero - 21 (V) vs Instituto de Córdoba

Viernes 10 de febrero – 21 (V) vs Libertad de Sunchales

Jueves 16 de febrero – 21:30 (L) vs Hispano Americano

Domingo 19 de febrero – 21:30 (L) vs Atenas de Córdoba

Miércoles 22 de febrero – 21:30 (L) vs Quilmes de Mar del Plata

Martes 28 de febrero – 21 (V) vs Echagüe de Paraná



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes