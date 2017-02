Unión cayó en su visita a Central Entrerriano

En el inicio de su gira por Entre Ríos, Unión de Goya perdió ajustadamente ante Central de Gualeguaychú por 86 a 81, en un encuentro correspondiente a la División Mesopotamia, Conferencia Norte del Torneo Federal de Básquetbol. Mañana el "rojo" goyano visitará a BH de Gualeguay.

De ida y vuelta arrancó el partido, Unión avisó con un par de bombas de Insaurralde, y cuando podía correr estaba fino para poner la cuenta 7-15 a 4’00 del final, a través del aporte desde la banca de Zalabardo que llegaba al gol seguido de falta personal. Fuerte marca y pasándose el balón el elenco rojo estaba bien plantado en esos primeros minutos, haciéndole sentir incomodo al local en su juego. En los minutos siguientes Central encontró en las apariciones de Sieiro y Bergel llegar al gol, limando algunos puntos, 15-17. Sin embargo en la visita volvió a aparecer Zalabardo en velocidad más una bomba de Pozzer para darle el periodo a Unión 17-22.



El segundo acto Bergel con seis puntos de seguido extinguió la ventaja 23-24, pero enseguida contestó Souto desde lejos y el juego estaba en su punto más álgido. Los entrenadores movían la banca y Pérez mandó a la cancha el interminable Gabriel Díaz. Unión asfixiaba en la marca, pero tuvo varias perdidas no forzadas y Sieiro desde lejos puso las tablas en 28-28 ante el instante aliento de su parcialidad. Entonces Bataglia enfrió las acciones, viendo lo que pasaba en el campo. La movilidad de Fillol y la experiencia de Díaz eran las armas del local en ese pasaje del juego. El elenco de Bataglia no obstante se debatía en todos los frentes, buscando que el local no logre el control del juego. a 4’00 del final la pizarra mostraba 32-33. Sobre el final, Unión se quedó sin gol, tuvo algunas perdidas no forzadas y eso fue bien aprovechado por el local que ajustó las marcas y pudo establecer la máxima diferencia y llevarse el periodo 42-35.



Luego del descanso más prolongado, una bomba de Sieiro estiró la distancia, sumado a una férrea marca que no le dejaba espacios a Unión para tomar tiros cómodos. Luego de otra conversión de Sieiro la ventaja se estiró a 12, 47-35 con 7’00 en el reloj. Ya no era el Unión de los primeros minutos del juego y el rival le empezaba a tirar la “chapa” encima. André se cargó el equipo al hombro y logró meter seis puntos para intentar acortar las cifras junto a una bomba de Souto, 51-44 con 4’00 por jugar, aprovechando que Central se secó y ajustando las marcas en todas las líneas. Sin embargo la enjundia de Unión, llevó a que el juego quede abierto para el último tramo, 57-53.



El último segmento, Central aprovechaba bien sus posibilidades y aunque Unión no bajaba los brazos y seguía en juego 64-58 con 7’30 por jugar. Central encontró en el perímetro de Morel y Bergel respirar 75-65, a 4’00 del final. En la visita Pozzer era el abanderado del gol en esos momentos, ya tenía 22 en su cuenta personal, para que Unión siguiera de pie 77-70. Otra bomba de Pozzer a la salida de una fuerte defensa, llevó a Pérez a la pausa, 79-75 a 2’00 del final. Todavía quedaba para la emoción final, un doble de Fillol y bomba de Pozzer para poner el tablero 81-78 a 1’35. Quedará en el recuerdo la última chance desperdiciada por Unión desde la línea, con la pizarra 84-81, para que finalmente Central Entrerriano en la contra cierre el juego a su favor 86-81.



Síntesis del partido:

Central Entrerriano (86): Gastón Sieiro 18, Juan Fumaneri 8, Ariel Hillebrand 2, Juan Bergel 25, Jeremías Acosta 0; Maximiliano Morel 8, Gabriel Díaz 9, Rodrigo Fillol 16. DT: Carlos Pérez.

Unión (81): Agustín Insaurralde 14, German André 16, Luciano Pozzer 26, Alejandro Quigley 3, Juan Meza 4; Gustavo Souto 11, Franco Zalabardo 7. DT: Gustavo Bataglia.

Parciales: 17-22, 42-35 (25-13); 57-53 (15-18); 86-81 (29-28).

Árbitros: Aitor Aramayo y Pablo Carrizo.

Cancha: "José María Bertora" (Gualeguaychú).



Fuente: prensa Central Entrerriano



