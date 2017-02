Ocho equipos jugarán el Pre-Federal del NEA

Así se homologó en la reunión del Comité Regional de Competencias VI, llevada a cabo en la ciudad de Posadas, Misiones. Finalmente, un total de ocho equipos de las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa, será protagonistas del certamen que otorga una plaza directa al Torneo Federal de Básquetbol (TFB) 2017/2018 e inicia el próximo 3 de marzo.

La sede del club Tokio en la capital misionera, fue el epicentro del conclave del Comité Regional NEA, zona VI para la Confederación Argentina (CABB), donde se determinaron todos los aspectos reglamentarios y confirmó el lanzamiento del Torneo Pre Federal de mayores masculino, clasificatorio al próximo TFB.



El actual titular del C.R. VI y Presidente de la Federación Misionera (FMB), Rubén Luís Martínez, encabezó la sesión que contó con la presencia de todos los dirigentes de los clubes interesados, más representantes de las distintas federaciones del nordeste argentino.



Confirmaron su participación en el campeonato los equipos de: Acción de Sáenz Peña, Comercio Santa Sylvina, Pinedo Central y Sarmiento de Resistencia, por el Chaco; Hércules de capital y Gral. San Martín de Curuzú Cuatiá, ambos de Corrientes; más Sol de Mayo y Sarmiento por Formosa. Misiones no tendrá representantes. Finalmente, se consensuó que inicio del torneo será el próximo viernes 3 de marzo, y que el mismo otorga oficialmente una (1) plaza a la tercera categoría de básquetbol argentino.



ZONAS y MODALIDAD DE COMPETENCIA



El torneo fue dividido en dos zonas de 4 equipos, jugando todos contra todos a dos ruedas y donde no habrá eliminación. Los 8 pasan a los playoffs de Cuartos de Final, jugando cruzados 1° vs. 4° y 2° vs. 3° respectivamente. Al igual que en la edición anterior, habrá dos Interzonales, jugando por cercanía geográfica.



Los grupos fueron conformados de la siguiente manera:

Zona A: Hércules, Acción, Sol de Mayo y Pinedo Central

Zona B: Comercio, Sarmiento de Resistencia, Gral. San Martín y Sarmiento de Formosa



En la cuarta y última fecha de la Fase Regular se disputarán los Interzonales de la siguiente manera: Gral. San Martín – Hércules, Sarmiento – Sol de Mayo, Comercio – Pinedo y Acción – Sarmiento. La instancia de playoffs, tanto en cuarto, semifinal y final, se disputará al mejor de tres (3) partidos. No obstante, la programación de la 1ª fecha es la siguiente: Hércules vs. Acción y Sol de Mayo vs. Pinedo Central por la A; Sarmiento de Resistencia vs. Gral. San Martín y Comercio vs. Sarmiento de Formosa en la B.



Rubén Martínez sostuvo que “se pudo conformar un buen fixture, permitiendo una disputa equilibrada en dos zonas”. Además, que es “destacable la presencia de cuatro equipos del Chaco y que Formosa haya mantenido los dos equipos, confirmando la presencia que fue posible la temporada pasada”. Al mismo tiempo fue autocritico y lamentó “la ausencia de equipos misioneros”.



